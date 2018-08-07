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Опасный ремонт: остекление балкона обернулось угрозой обрушения
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Опасный ремонт: остекление балкона обернулось угрозой обрушения 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Ремонт балкона с опасными последствиями: остекленная конструкция пошла трещинами, шатается и вот-вот может обрушиться. Хозяйка квартиры требует вернуть деньги за некачественную работу. Но ей отказываются возмещать ущерб, несмотря на решение суда.
Несколько лет Екатерина Борисенко, пенсионерка из Москвы, копила на ремонт в квартире. В первую очередь решила остеклить балкон. Нашла компанию «Оконный супермаркет» с неплохими отзывами, за работы заплатила 180 тысяч рублей.
"Недостатки я заметила практически сразу, выйдя на балкон, я увидела, что повело плинтус. И когда я вызвала мастера-отделочника, он обратил внимание, что панели вздулись. А это повело уже весь балкон", — рассказывает Екатерина Борисенко.
Екатерина Львовна обратилась в компанию с просьбой исправить работу, но те отказали. Тогда пенсионерка заказала независимую экспертизу. Заключение: балкон находится в критическом состоянии и угрожает жизни и здоровью.
"Недалеко школа, ходят дети. В любой момент эта конструкция рухнет. Я же буду нести ответственность как собственник этой квартиры, ответственность за все последствия, которые могут быть", — объясняет Екатерина Борисенко.
Самостоятельно исправить некачественную работу Екатерина не могла. Средств уже не было. Пенсионерка обратилась в суд, который выиграла. Компанию «Оконный супермаркет» обязали выплатить 480 тысяч рублей. Спустя год решение суда так и не было исполнено. Дело в том, что фирма тут же прекратила свою деятельность, сменила юрлицо и название — теперь это «Окна панорама», то есть по документам к старой фирме она не имеет никакого отношения. Гендиректор Артем Рыков, в «Оконном супермаркете» он занимал должность руководителя юридической службы. Именно его подпись стоит в письмах с отказами, которые приходили Екатерине.
— То есть одни и те же лица, только с разными должностями. Те же контакты у фирмы, те же выставки, те же телефоны. Единственное, они с Новослободской переехали на Павелецкую.
Съемочная группа приехала в офис «Окна панорама». Нам пообещали три года гарантийного обслуживания, а срок эксплуатации оконных конструкций 40 лет.
— У нас компания более 16 лет на рынке. У нас свое производство на немецком оборудовании. Сейчас мы называемся ООО «Окна панорама».
— То есть вы то же, что «Оконный супермаркет»?
— Да, у нас раньше был центральный офис на Новослободской, теперь мы переехали на Павелецкую.
Тем не менее, гендиректор Артем Рыков категорически отрицает связь с прошлой компанией. А Екатерину Львовну он не признал, хотя встречался с ней в суде.
"Я не знаю никакой прошлой компании. Я за свое дело отвечаю полностью сам и готов это сказать всем", — заявил Артем Рыков, генеральный директор компании «Окна панорамы».
Но канцелярия с логотипами старой компании говорит о другом.
— «Панорама: оконный супермаркет» и листовка трехлетней давности. Листовка, которую дали Екатерине. Здесь все то же самое. Это что такое? Плагиат или совпадение?
Взыскать деньги получится только со старой фирмы, если в судебном порядке возбудить процедуру банкротства. Тогда заплатить должен будет тот, кто нес ответственность, это, как правило, гендиректор. А компания с новым названием и старым содержанием продолжает принимать заказы от клиентов.
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