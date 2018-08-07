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СМИ сообщили о скором банкротстве ГРИНН
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СМИ сообщили о скором банкротстве ГРИНН 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
«МК Черноземье» сообщает, что 2 августа состоялось собрание директоров филиала корпорации «ГРИНН», на котором сообщили о начале процедуры банкротства.
Гипермаркеты «Линия», а также гостиницы и рестораны во многих регионах будут вынуждены расстаться с сотрудниками и, вероятно, сменят собственников. Наиболее очевидной причиной банкротства стала сильная закредитованность корпорации, отмечает «МК». В залоге у банка находится свыше 30 объектов.
Издание отмечает, что пока центры занятости в регионах не уведомлены о предстоящих сокращениях. По закону, это должны сделать за два месяца до процедуры.
Отметим, ранее прокуратура начала проверку по факту выдачи заработной платы сотрудникам ГРИНН продуктовыми карточками, которые можно реализовать только в магазинах этой сети.
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Сообщение СМИ сообщили о скором банкротстве ГРИНН появились сначала на РИА 57.
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