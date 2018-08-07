ЕЭСК в 2018 году подключила к электросетям несколько сотен объектов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. / ТАСС /. Екатеринбургская электросетевая компания (АО «ЕЭСК», дочернее общество ОАО «МРСК Урала» ) в первом полугодии 2018 года подключила к электросетям более 630 потребителей. Об этом сообщили во вторник в департаменте по связям с общественностью компании по итогам техприсоединения.

"Среди новых клиентов компании по-прежнему преобладают физические лица, которые подают заявку на техприсоединение до 15 кВт по льготному тарифу 550 рублей. Их доля в общем объеме подключенных потребителей составила порядка 78%", — сказано в сообщении.

С начала текущего года энергетики обеспечили технологическое присоединение ряда социально значимых объектов уральской столицы, в том числе новой ледовой арены в микрорайоне Уралмаш мощностью присоединения почти 400 кВт. Для обеспечения качественного электроснабжения детского стадиона на ул. Кировоградская энергетики осуществили реконструкцию и частичную замену оборудования в питающей трансформаторной подстанции.

В 2018 году ЕЭСК также повысила качество электроснабжения здания школы №129 в микрорайоне Сортировочный. В рамках договора на технологическое присоединение энергетики выдали заявителю 230 кВт мощности, построив две кабельные линии протяженностью 370 м.

С начала года ЕЭСК выполнила обязательства по подключению к сетям нескольких крупных коммерческих объектов. Самый крупный из них — строящийся торгово-развлекательный центр на пересечении улиц Шефская и проспект Космонавтов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. АО «ЕЭСК» потребовалось проложить почти 2 км кабельных линий электропередачи 10 кВ, что позволит обеспечить новый ТРЦ мощностью в размере 4,9 МВт.

В 2018 году сохраняется тенденция увеличения числа онлайн-заявок на техприсоединение. Так, почти половина (47%) заявлений на подключение к сетям ЕЭСК поступила через «Личный кабинет» на сайте компании. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года доля онлайн-заявок составила порядка 30%. Всего с начала 2018 года в сетевую компанию поступило около 1900 заявок.

О предприятии

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО «МРСК Урала») основана в феврале 2005 года. В ее состав входят три филиала — «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Пермэнерго», а также дочернее предприятие — АО «Екатеринбургская электросетевая компания». Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ — 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям.

На сегодня к электрическим сетям «МРСК Урала» присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.