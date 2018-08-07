«GlaxoSmithKline» назначили Иэна Маккея в качестве своего нового финансового директора

7 августа — Прокомпинфо. «GlaxoSmithKline» назначили Иэна Маккея из банка «HSBC» в качестве своего нового финансового директора, отмечая еще одно ключевое назначение главным исполнительным директором Эмму Уолмсли.

56-летний Маккей покинет «HSBC» и в конце года присоединится к «GSK», он станет финансовым директором, заявила фармацевтическая группа.

Поэтапный переходный период с января и до конца марта 2019 года, в течение которого нынешний финансовый руководитель GSK, Саймон Дингеманс, сдаст полномочия, прежде чем Маккей возьмет на себя полную ответственность с 1 апреля.

«GSK» ранее объявила в мае, что Дингеманс, бывший инвестиционный банкир «Goldman Sachs», который присоединился в 2011 году, выйдет на пенсию в следующем году. Поскольку Дингеманс уйдет только в конце марта 2019 года, он будет продолжать нести ответственность за финансовые результаты в 2018 году.