Ещё
«GlaxoSmithKline» назначили Иэна Маккея в качестве своего нового финансового директора
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
74.63
+0.04 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

«GlaxoSmithKline» назначили Иэна Маккея в качестве своего нового финансового директора 

ProComp.info 3 часа назад
Фото: ProComp.info
7 августа — Прокомпинфо. «GlaxoSmithKline» назначили Иэна Маккея из банка «HSBC» в качестве своего нового финансового директора, отмечая еще одно ключевое назначение главным исполнительным директором Эмму Уолмсли.
56-летний Маккей покинет «HSBC» и в конце года присоединится к «GSK», он станет финансовым директором, заявила фармацевтическая группа.
Поэтапный переходный период с января и до конца марта 2019 года, в течение которого нынешний финансовый руководитель GSK, Саймон Дингеманс, сдаст полномочия, прежде чем Маккей возьмет на себя полную ответственность с 1 апреля.
«GSK» ранее объявила в мае, что Дингеманс, бывший инвестиционный банкир «Goldman Sachs», который присоединился в 2011 году, выйдет на пенсию в следующем году. Поскольку Дингеманс уйдет только в конце марта 2019 года, он будет продолжать нести ответственность за финансовые результаты в 2018 году.
Маккей будет заменен в «HSBC» Эвеном Стивенсоном, в настоящее время который является главным финансовым директором Королевского Банка Шотландии.
ProComp.info: последние новости
PayU купит израильский платежный сервис Zooz Нетаньяху угрожает Ирану «всем оружием Израиля», если Тегеран заблокирует ключевой водный путь от Йемена США устанавили даты слушаний по предложению введения новых тарифов на китайские товары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег196
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»23
«Северный поток-2» прошел точку невозврата197
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России89
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение