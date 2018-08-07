Тюменские предприятия изготовят конструкции для мостов строящейся дороги Надым-Салехард

МОСКВА, 7 августа. / ТАСС /. Предприятия Тюменской области изготовят конструкции для мостов строящейся арктической автотрассы Надым — Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Автомагистраль планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщили во вторник в пресс— службе губернатора Тюменской области.

"Строительство автодороги до Салехарда — один из главных проектов, реализуемых в рамках программы «Сотрудничество». В работе на объектах участвуют строители с Ямала и из Тюменской области. Тюменские заводы выполняют заказы по изготовлению конструкций для возведения мостов, которых очень много на всем протяжении дороги", — приводит пресс-служба слова врио главы региона Александра Моора по итогам его рабочей поездки в ЯНАО.

По словам врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, трасса должна связать Салехард с сетью федеральных дорог, в том числе с Тюменью и Екатеринбургом.

"Это долгожданный для северян, для всех жителей западной части Ямала, объект… У нас участки разной степени готовности, часть из них введена в эксплуатацию — со стороны Салехарда, со стороны Надыма. Промежуточные участки находятся в активной стадии строительства", — приводит слова Артюхова пресс-служба губернатора ЯНАО.

Общая протяженность трассы — порядка 344 километров, из них в эксплуатацию введено 170, правительства ЯНАО и Тюменской области принимают совместные меры для открытия сквозного проезда по дороге к 2021 году. Ранее сообщалось, что дорога пройдет по болотистой местности и соединит крупные города, межу которыми сейчас есть только зимники и авиасообщение. Всего к 2022 году на Ямале намерены построить и отремонтировать около 300 км дорог.

Программа «Сотрудничество» реализуется между Тюменской областью и Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами с 2005 года. За это время было осуществлено более 170 крупных проектов по различным направлениям, в том числе в строительстве, транспорте и социальной сфере.