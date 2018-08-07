Я собираюсь открыть небольшой магазин. Как привлечь первых клиентов?

Перед открытием магазина необходимо заранее подготовить рекламу продукции, программы по розыгрышам, подарки и еще предпринять ряд других шагов. Причем некоторые из них надо внедрять на стадии ремонта помещения. В таком случае открытие маленького бутика станет настоящим праздником для руководства и привлечет внимание большого числа посетителей.

Наружная реклама

Бутик площадью около 20 квадратных метров очень сильно нуждается в печатной рекламе. Она может быть представлена в трех вариациях: наружные баннеры (стенды с рекламой о товаре), листовки с рекламой, а также визитные карточки.

Еще в процессе ремонтных работ на внешние стены помещения можно повесить плакаты с информацией о том, что здесь планируется открытие магазина. Например, при открытии новых бутиков мы вешаем баннеры с текстом примерно такого содержания «Скоро откроется новый цветочный бутик» либо «Новый бутик цветов ждет Вас 15 мая». Если планируется торжественное открытие, то обязательно указывается дата и час начала торжественного мероприятия.

За 15 дней до открытия можно повесить яркий плакат с названием заведения и предложением о приглашении на церемонию открытия. Причем важен призыв к ранней регистрации. Потенциальному покупателю нужно до открытия бутика зарегистрироваться, чтобы он мог поучаствовать в розыгрыше подарков.

Для нас перед открытием магазина выгодным решением оказалась раздача рекламных флаеров. Такие листовки в основном раздавали мужчинам и молодым людям. На флаерах указывается скидка, она позволяет обладателю совершить покупку по более выгодной для него цене. Эта скидка может распространяться как на весь ассортимент, так и на отдельные группы (например, на букеты, игрушки). Скидки особенно хороши для привлечения первых покупателей.

Наружные баннеры могут размещаться в любом удобном месте. Это обычные конструкции типа рамы, которая с легкостью демонтируется и устанавливается на выбранной территории. Предварительно все условия по установке наружных баннеров обговариваются с полномочными организациями. Такие конструкции можно менять в желаемое время в зависимости от смены ассортимента продукции, имеющейся в продаже.

Хорошим решением станет раздача потенциальным клиентам визиток с указанием постоянной скидки. Она действует при каждом последующем приобретении. Не менее действенны розыгрыши, проводимые на основе имеющихся товаров в магазине. Участникам можно вручать призы в виде магнитов, сувениров, канцелярских товаров с логотипом магазина, а также дисконтные карты. Сейчас мы внедряем такую практику: на флаерах даем ссылку на электронную книгу с советами по организации свиданий. А для свидания часто нужны цветы;)

Человеку, которому не надо что-либо покупать, но ему интересен ассортимент бутика, стоит предложить обычную визитку без скидки. Это действенный способ удержать потенциального клиента. Если понадобится, он сможет связаться по номеру телефона, указанному на визитной карточке.

Важно! Внешние баннеры и листовки помогают привлекать потребителей, а рекламные визитки приводят клиентов во второй раз, превращая их в постоянных покупателей.

Организация праздника в день открытых дверей

Мероприятие по открытию небольшого бутика должно быть направлено на создание праздничной атмосферы. Для этого необходимо придумать план и выполнить каждый его пункт. Мы даже разработали целую схему, в которую вошли:

Украшение входа. Мы выбираем декор исходя из общей цветовой гаммы бренда. Например, делаем его на основе гирлянд, воздушных шаров, роскошных цветочных композиций. Мы выбираем декор так, чтобы он, с одной стороны, был в наших цветах, с другой, чтобы бросался в глаза. При открытии выбирайте колонки так, чтобы голос ведущего слышали повсюду.

Программа с конкурсами. По сюжету посетителям надо рассказать о цели их посещения, о том, что их ожидает в ближайшее время в магазине. Вызвать интерес у потенциальных покупателей можно при помощи развлекательной части подготовленной программы. Тут нет единого рецепта — кто-то устраивает мастер-классы, кто-то устраивает лотерею.

Информация об ассортименте магазина. После развлекательной части следует информационная, рассказывающая о разновидностях продукции.

Важно! Большим преимуществом будет нестандартный подход к привлечению потенциальных покупателей. Хороший ход — угощение посетителей за фуршетным столиком. Можно использовать сладкие напитки, закуски, шоколад, а также фрукты.

Беспроигрышная «лотерея». Не менее важно в день открытия предоставить всем посетителям скидки на товар. Мы делали розыгрыш на сертификат на скидку — все участники получали скидку от 5 до 15%. И главный победитель получал скидку 20% на ассортимент. Сценарий подготовки дня открытых дверей должен пройти максимально организованно и интересно для посетителей. Это станет залогом успешного начала работы бутика и поможет привлечь большее число покупателей.

Эффективность рекламы через социальные сети

Для привлечения большого количества клиентов в небольшой магазин нужна информация о нем в соцсетях.

Создание собственной группы. Этот шаг подразумевает открытие группы в соцсетях, а также интернет-магазина, в котором будет представлена тематическая продукция. Здесь должны располагаться и каждый раз обновляться фото товаров с указанием цен, скидок. Для привлечения посетителей также важны удобные условия покупки. Это гибкая система оплаты, курьерской доставки (и не только в собственном районе).

Договоренность с блогером. Чтобы больше людей узнали об открытии небольшого бутика, стоит привлечь внимание общественности при помощи блогера. Он расскажет о новом магазине, поделится некоторыми секретами удачной покупки в бутике. К нам в магазины приходят до 30% клиентов, которые ранее видели нашу рекламу у блогеров.

Размещение контекстной рекламы. Заявить о себе можно при помощи рекламы в «Яндексе» Google . Это поможет быстрее вывести клиентов на сайт.

Пресс-релиз в местные СМИ. Не стоит снимать со счетов телевидение и радио. Если у вас есть хороший инфоповод, то СМИ с удовольствием расскажут о нем.

Правильно оформленная входная группа будет привлекать внимание проходящих мимо людей к вашему магазину.

Если вы сможете выполнить все условия на старте, то это обязательно приведет к быстрому развитию вашего бизнеса.

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