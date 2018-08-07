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Сбербанк пожаловался в ФАС на имитацию стиля
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Сбербанк пожаловался в ФАС на имитацию стиля 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу возбудило антимонопольное дело в отношении кредитного потребительского кооператива (КПК) «Сберъкнижка», который, по оценке Сберанка, имитирует его фирменный стиль, сообщает во вторник пресс-служба УФАС.
"В силу идентичного расположения элементов в обозначении, используемом КПК, с товарным знаком банка (расположение кубышки в верхней части макета, нанесение двух символичных строк в том месте, где в товарном знаке банка присутствуют строки текста), идентичного композиционного расположения изобразительных элементов, а также сходства их цветового сочетания, рассматриваемое обозначение кооператива является сходным до степени смешения с товарным знаком банка", — говорится в заявлении Сбербанка, которое цитирует городское антимонопольное ведомство.
Дело возбуждено по признакам нарушения статьи «запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения» закона о защите конкуренции, уточняет УФАС. В состав комиссии антимонопольного ведомства включены представители отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России.
Первое заседание комиссии по рассмотрению этого дела состоится 6 сентября, информирует УФАС Петербурга.
Согласно данным на сайте КПК «Сберъкнижка», кооператив входит в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов ЦБ РФ. Компания занимается, в частности, размещением сбережений пайщиков, а также предоставлением займов под залог недвижимости и транспортных средств.
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