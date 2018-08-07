В Подмосковье подсчитали количество киосков с хлебом, мороженым и прессой

В настоящее время на территории Московской области работают 7052 нестационарных торговых объекта, это только те объекты, которые включены органами местного самоуправления в схемы размещения НТО, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Мы планомерно проводим масштабную реструктуризацию сектора нестационарной торговли, и нашими основными критериями являются качество и безопасность. Так, с начала года министерством потребительского рынка и услуг Московской области совместно с муниципалитетами и контрольно-надзорными органами было демонтировано 448 нестационарных торговых объекта», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

Он добавил, что за полгода прошло 67 аукционов, на которых было разыграно 585 лотов. Наибольшее количество лотов разыграно в городских округах Балашиха, Мытищи, Дмитровском округе и Пушкинском районе.

«С учетом проведения аукционов, сейчас в Подмосковье наибольшее количество нестационарных торговых объектов со специализацией «продовольственные товары» (универсальная специализация, смешанный ассортимент продуктов питания) — 1963. Кроме того, со специализацией «овощи, фрукты» — 895 объектов, «молоко, молочная продукция» — 412, «хлеб, хлебобулочные изделия» — 410, «продукция общественного питания» — 377, «мороженое» — 288, «мясо, мясная гастрономия» — 279, «рыба (рыбная продукция, морепродукты)» — 45, «печатная продукция» — 786, «товары народных художественных промыслов» — 18, прочие — 1579», — уточнил министр.

Таким образом, 59% НТО имеют социально значимую специализацию (продовольствие). В прошлом году этот показатель составлял 45%.

«Из чего можно сделать вывод, что бизнес в лице предпринимателей стал ориентироваться на потребности покупателей», — заключил Посаженников.