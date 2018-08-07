Разработка нового генплана строительства Челябинска завершится в 2019 году

В 2019 году московская компания «Гипрогор» завершит разработку нового генерального плана застройки Челябинска, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на заместителя главы областного центра по вопросам строительства Владимира Слободского.

Подготовка главного градостроительного документа идет с 2017 года. Теперь миллионный город будет развиваться по-новому. В Челябинске уже выделено 12 территорий в Ленинском, Металлургическом и Тракторозаводском районах, где ветхое малоэтажное жилье предполагается поэтапно заместить современными комфортными высотными жилыми комплексами. Пока заключены договоры с инвесторами на преобразование трех таких территорий. Особое внимание при этом будет уделено сохранению и развитию так называемого зеленого пояса города. На застраиваемых территориях появятся новые скверы, парки и сады.

В 2019 году в Челябинске после доработки проекта предполагается возобновить замороженное строительство моста-путепровода на Троицком тракте. Этот недострой уже многие годы создает проблемы участникам дорожного движения и коммунальщикам.

Строительство жилья в Челябинске продолжается опережающими темпами. Так, в 2017 году в городе было введено 702 тысячи квадратных метров вместо планировавшихся первоначально 490 тысяч квадратных метров. В 2018 году план по вводу составляет 600 тысяч квадратов, в том числе 180 тысяч — индивидуального. До конца года в Челябинске появятся семь новых детских садов — в Чурилово, 20-м и 27-м микрорайонах, Парковом-2, «Академ Риверсайд» и на Проспекте Победы. В 2018 -2019 годах на выделенные из бюджета 270 миллионов рублей в Челябинске планируется расселить 185 аварийных квартир.