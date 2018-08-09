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В Перми проверят, почему затопило квартиры и подъезд в доме на Леонова, 47
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В Перми проверят, почему затопило квартиры и подъезд в доме на Леонова, 47 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми проверяют, почему во время ливня залило квартиры и подъезд в доме на Леонова, 47. ЧП произошло во время ливня 6 августа.
Как рассказали в краевом Фонде капитального ремонта, независимую экспертизу проведут специалисты компании «Индекс-Пермь».
«Они оценят техническое состояние системы ливневой канализации в доме. Также перед экспертами стоит задача установить причины нарушения герметизации ливневой канализации, что и привело к затоплению. Экспертизу проведут в течение двух недель. 8 августа специалисты совершили контрольный выезд на объект вместе с представителями нашего Фонда, ИГЖН, управляющей компании ООО «ПДСК» и подрядной организации «ЭлитКомфорт». Также 8 августа составили акт причинённого ущерба», — сообщили в краевом Фонде капремонта.
По результатам экспертизы Фонд даст оценку действиям подрядчика при проведении работ по капремонту кровли, который 18 июля в этом доме начала компания «ЭлитКомфорт».
«Если будет установлено, что затопление произошло из-за неквалифицированных действий подрядчика, то последний обязан компенсировать ущерб за свой счёт», — пояснили в ведомстве.
Также материалы экспертизы направят в ИГЖН для оценки действий управляющей компании (ООО «ПДСК»), которая обязана содержать ливневую канализацию дома в надлежащем состоянии.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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