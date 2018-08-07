В Краснознаменске и Славске завершен ремонт фасадов больниц

Средства на проведение работ были направлены из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». В этом году капитальный ремонт продолжится и в других медицинских организациях. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 57 миллионов рублей. В приоритете лечебные учреждения и их подразделения в муниципалитетах. Сейчас завершаются работы в терапевтическом отделении Озерской больницы, будут отремонтированы помещения под установку ангиографа в будущем сердечно-сосудистом центре в Гусеве, заменена кровля Черняховской больнице.