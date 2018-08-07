В Орске на стихийном рынке обнаружены овощи с нитратами

В Орске на стихийном рынке в районе пересечения улиц Краматорской и Станиславского выявлены овощи, в которых превышен допустимый уровень нитратов.

Сотрудники Орской зональной ветеринарной лаборатории провели необходимые экспертизы, сообщает Орск.ру. В итоге показатели нитратов превышены: в свежих кабачках (при норме не более 400мг/кг установленное значение нитратов составило 500мг/кг), в картофеле (при норме не более 250 мг/кг установленное значение нитратов составило 280 мг/кг), в дынях (при норме не более 90 мг/кг установленное значение нитратов составило 102 и 111 мг/кг).