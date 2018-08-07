Ещё
В Орске на стихийном рынке обнаружены овощи с нитратами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.63
+0.04 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

В Орске на стихийном рынке обнаружены овощи с нитратами 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске на стихийном рынке в районе пересечения улиц Краматорской и Станиславского выявлены овощи, в которых превышен допустимый уровень нитратов.
Сотрудники Орской зональной ветеринарной лаборатории провели необходимые экспертизы, сообщает Орск.ру. В итоге показатели нитратов превышены: в свежих кабачках (при норме не более 400мг/кг установленное значение нитратов составило 500мг/кг), в картофеле (при норме не более 250 мг/кг установленное значение нитратов составило 280 мг/кг), в дынях (при норме не более 90 мг/кг установленное значение нитратов составило 102 и 111 мг/кг).
АиФ-Оренбург: последние новости
Север не помеха: оренбургские приставы разыскали алиментщика В Оренбургском филиале РСХБ заработало окно государственных услуг В Оренбургском филиале Россельхозбанка снижены цены на монеты «ЛЕВ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег196
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»23
«Северный поток-2» прошел точку невозврата197
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России89
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение