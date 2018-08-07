Nielsen получит обезличенные данные с кассовых терминалов в магазинах

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Глобальная компания-измеритель Nielsen заключила соглашение о партнерстве с производителем кассовых смарт-терминалов и облачных сервисов «Эвотор», в рамках которого будет получать обезличенные данные с кассовых терминалов в магазинах.

«Эвотор» будет поставлять Nielsen агрегированные обезличенные данные с установленных в точках продаж кассовых терминалов, а Nielsen, в свою очередь, будет обрабатывать и структурировать эти данные для дальнейшего включения в ритейл-аудит, самый масштабный на рынке России продукт с данными реальных розничных продажах товаров повседневного спроса (FMCG). В результате индустрия FMCG и ритейлеры смогут иметь информацию о продажах товарных позиций (SKU) в более детальном виде, а также получать информацию по ранее не доступным сельским районам.

«Несмотря на сокращение доли традиционной розничной торговли, на магазины этого формата, по данным Nielsen, все еще приходится 25% продаж в России, и любому производителю, претендующему на полный охват рынка, важно эффективно работать в этом канале. Благодаря сотрудничеству с «Эвотор» мы повысим качество данных ритейл-аудита в канале традиционной торговли и в перспективе будем готовы предложить клиентам новые аналитические инструменты»,? комментирует Яна Салимова, операционный директор Nielsen Россия.