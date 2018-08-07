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Nielsen получит обезличенные данные с кассовых терминалов в магазинах
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Nielsen получит обезличенные данные с кассовых терминалов в магазинах 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Глобальная компания-измеритель Nielsen заключила соглашение о партнерстве с производителем кассовых смарт-терминалов и облачных сервисов «Эвотор», в рамках которого будет получать обезличенные данные с кассовых терминалов в магазинах.
«Эвотор» будет поставлять Nielsen агрегированные обезличенные данные с установленных в точках продаж кассовых терминалов, а Nielsen, в свою очередь, будет обрабатывать и структурировать эти данные для дальнейшего включения в ритейл-аудит, самый масштабный на рынке России продукт с данными реальных розничных продажах товаров повседневного спроса (FMCG). В результате индустрия FMCG и ритейлеры смогут иметь информацию о продажах товарных позиций (SKU) в более детальном виде, а также получать информацию по ранее не доступным сельским районам.
«Несмотря на сокращение доли традиционной розничной торговли, на магазины этого формата, по данным Nielsen, все еще приходится 25% продаж в России, и любому производителю, претендующему на полный охват рынка, важно эффективно работать в этом канале. Благодаря сотрудничеству с «Эвотор» мы повысим качество данных ритейл-аудита в канале традиционной торговли и в перспективе будем готовы предложить клиентам новые аналитические инструменты»,? комментирует Яна Салимова, операционный директор Nielsen Россия.
«На сегодня в России насчитывается более 350 тысяч онлайн-касс «Эвотор», и количество пользователей наших устройств и сервисов постоянно растет. Таким образом, компания формирует обширную базу данных по малому и среднему бизнесу в сфере торговли, услуг и общепита, анализ которых ранее был практически невозможен. В рамках сотрудничества «Эвотор» будет предоставлять компании Nielsen аналитические данные в полностью обезличенном виде, соблюдая тотальную защищенность и конфиденциальность информации по отдельным клиентам. Развитие инструментов рыночной аналитики поможет производителям эффективно планировать производство, логистику и маркетинг»,? говорит Антон Бут, руководитель направления больших данных «Эвотора».
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