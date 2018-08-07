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Первая отгрузка с Гремячинского ГОКа запланирована на конец 2018 года
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Первая отгрузка с Гремячинского ГОКа запланирована на конец 2018 года 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает индивидуальные и комплексные испытания оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа. Учитывая, что комбинат будет выходить на проектную мощность постепенно, предприятию необходимо выполнить развитие железнодорожной инфраструктуры в объемах, соразмерных объемам отгрузки готового продукта.
С декабря текущего года компания планирует начать отгрузку готовой продукции в собственные и арендованные минераловозы с последующим отправлением потребителю группами и отправительскими маршрутами. Согласно плану производства, в 2019 году планируется отгрузка готового продукта в объеме 500-800 тысяч тонн в адрес Туапсинского балкерного терминала. К этому моменту на предприятии необходимо построить 3,8 километра железнодорожных путей парка «Б»,1,4 километра железнодорожных путей парка «Е» и 7,9 километра путей парка «А».
На первом этапе на путях общего пользования станции Гремячая планируется формировать отправительские маршруты (54 вагона или 5200тонн брутто) из выводимых с пути необщего пользования групп из 12 вагонов, которые будут формироваться в отправительский маршрут локомотивом ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в течение 2-3 суток.
Эту схему планируется использовать до июля 2020 года, когда полностью будет реализован первый этап строительства железнодорожной инфраструктуры ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» со строительством зданийадминистративно-бытового корпуса, пункта подготовки вагонов и участка технического обслуживания и ремонта вагонов, двух путепроводов и 16,4 км железнодорожных путей. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит компании формировать прямые отправительские маршруты на собственной железнодорожной инфраструктуре.
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