Лечебный корпус в Дубне планируют ввести в эксплуатацию до конца года

В подмосковной Дубне губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход строительства лечебного корпуса, который планируют ввести в эксплуатацию до конца 2018 года, передает во вторник корреспондент РИАМО

Как рассказал главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов , строительные и отделочные работы идут в полном соответствии с графиком. В лечебном корпусе на 190 коек будут работать рентгенологическое, травматологическое, урологическое, онкологическое, эндоскопическое отделения и отделение гинекологии, а также блок на три операционные. Штат специалистов уже набран.

«Наша задача — сдать объект до конца года», — сказал Воробьев в ходе осмотра.

С 2014 года здание лечебного корпуса было долгостроем. В 2017 году по поручению губернатора Московской области строительство возобновилось. Был заключен договор на завершение строительно-монтажных работ на сумму 1,03 миллиарда рублей.