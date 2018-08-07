Лечебный корпус в Дубне планируют ввести в эксплуатацию до конца года 

В подмосковной Дубне губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход строительства лечебного корпуса, который планируют ввести в эксплуатацию до конца 2018 года, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Как рассказал главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов, строительные и отделочные работы идут в полном соответствии с графиком. В лечебном корпусе на 190 коек будут работать рентгенологическое, травматологическое, урологическое, онкологическое, эндоскопическое отделения и отделение гинекологии, а также блок на три операционные. Штат специалистов уже набран.
«Наша задача — сдать объект до конца года», — сказал Воробьев в ходе осмотра.
С 2014 года здание лечебного корпуса было долгостроем. В 2017 году по поручению губернатора Московской области строительство возобновилось. Был заключен договор на завершение строительно-монтажных работ на сумму 1,03 миллиарда рублей.
Строители находятся на объекте с декабря, активная стадия работ началась в январе 2018 года. На стройплощадке ежедневно работают более 150 человек. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 25 декабря 2018 года, отмечается в материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области.