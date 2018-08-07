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Новый корпус центральной горбольницы в подмосковной Дубне откроется в 2018 году
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Новый корпус центральной горбольницы в подмосковной Дубне откроется в 2018 году 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИАМО
Новый лечебный корпус Дубненской центральной городской больницы откроется к концу текущего года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья по итогам визита главы Московской области Андрея Воробьева на объект.
«Андрей Воробьев проконтролировал ход строительных работ, которые ведутся с декабря 2017-го. До этого объект был заморожен. После обращения жителей Губернатор поручил возобновить стройку, был заключен договор на завершение работ на сумму более 1 млрд руб. Вместимость больницы составит 190 коек», — следует из сообщения.
В 7-этажном здании откроется полноценное хирургическое отделение со всем необходимым медицинским оборудованием, а также рентгенологическое, травматологическое, урологическое, онкологическое, эндоскопическое отделения, отделение гинекологии и блок операционных.
На базе существующего лечебного корпуса после капремонта начнет работу современный сосудистый центр. Его оснастят современным диагностическим оборудованием, необходимым пациентам при остром коронарном синдроме. Это позволит оказывать экстренную помощь пациентам с инсультами и инфарктами в городе, а не за его пределами.
В настоящее время лечение жителей Дубны с этими диагнозами ведется в Дмитрове и Долгопрудном. Губернатору доложили, что штат медицинских специалистов уже укомплектован.
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