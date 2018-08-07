Богатые костромские пенсионеры за сутки лишились 1 миллиона рублей

Аферисты под личиной социальных работников и юристов крадут у костромских стариков огромные суммы, узнал KOSTROMA.TODAY. У двух пенсионеров они стащили более 1 миллиона рублей.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в середине июля 78-летнему старичку из посёлка Караваево позвонили якобы юристы из Москвы. Они втёрлись к пенсионеру в доверие, сказав, что ему причитается денежная компенсация за купленные некачественные лекарства. Однако нужно оплатить различные услуги.

В итоге дедушка перечислял им деньги, часть из которых взял в кредит. Когда сумма перевалила за 700 тысяч рублей, мужчина почувствовал неладное и обратился в полицию, где ему объяснили, что он связался с мошенниками. Сейчас сотрудники ищут лжеюристов.

Также обманутой стала 79-летняя бабушка. К ней домой пришли две женщины. Они представились социальными работниками и предложили принять участие в денежной реформе. Пенсионерка согласилась и достала из тайника деньги, чтобы их переписали.

После этого одна из женщин начала мастерски отвлекать старушку, пока вторая обчищала её тайник. Когда мошенницы ушли, костромичка не досчиталась 220 тысяч рублей. Она сразу обратилась в полицию. Теперь мошенницы объявлены в розыск.