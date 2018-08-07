Сбербанк перешел на электронное взаимодействие с госорганами 

Сбербанк продолжает переводить все процессы взаимодействия с государственными органами в электронный вид.
С помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Сбербанк уже взаимодействует с Федеральной налоговой службой (выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, проверка ИНН по ФИО и документу, удостоверяющему личность, сведения о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика), Федеральной службой государственной статистики (данные годовой бухгалтерской отчетности организаций) и Федеральной антимонопольной службой (сведения о наличии либо отсутствии юрлица в реестре недобросовестных поставщиков).
До конца 2018 года завершится интеграция банка с сервисами Росреестра по получению выписок из ЕГРН и состоится переход к безбумажному взаимодействию с Министерством сельского хозяйства по программам субсидирования предпринимателей.
«Безбумажный документооборот — это прежде всего экономия времени наших клиентов. Подчеркну, что сведения, содержащие персональные данные, предоставляются государственными органами в банк исключительно с согласия клиента», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.