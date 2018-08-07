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М. Хуснуллин: Проект корейского госпиталя Bundang в «Сколково» могут подготовить через шесть месяцев
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М. Хуснуллин: Проект корейского госпиталя Bundang в «Сколково» могут подготовить через шесть месяцев 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Проект корейского госпиталя Bundang на территории медицинского кластера «Сколково» может быть подготовлен через шесть месяцев. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Сейчас работа по корейскому госпиталю Bundang находится в стадии согласования, сейчас с корейскими специалистами занимаемся проектированием, согласованием. Через полгода, я думаю, проект будет готов. Строительством и проектированием будут заниматься корейские специалисты», — пояснил М. Хуснуллин.
Госпиталь Bundang является совместным проектом правительства Москвы и министерства здравоохранения Республики Корея. Согласно проекту клиника займет площадь в 48 тыс. кв. м. Она будет рассчитана на 260 коек и восемь операционных. Планируется, что к 2024 г. работать в ней будут более 500 человек, из которых 20% — иностранные медики. Ожидается, что специалисты клиники смогут оказывать помощь более 26 тыс. пациентам в год. Предполагается, что в клинике будут оказываться услуги в сфере кардиологии, онкологии, реабилитации, травматологии и ортопедии, диагностики и комплексных медицинских осмотров.
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