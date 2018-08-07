М. Хуснуллин: Проект корейского госпиталя Bundang в «Сколково» могут подготовить через шесть месяцев 

Проект корейского госпиталя Bundang на территории медицинского кластера «Сколково» может быть подготовлен через шесть месяцев. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Сейчас работа по корейскому госпиталю Bundang находится в стадии согласования, сейчас с корейскими специалистами занимаемся проектированием, согласованием. Через полгода, я думаю, проект будет готов. Строительством и проектированием будут заниматься корейские специалисты», — пояснил М. Хуснуллин.
Госпиталь Bundang является совместным проектом правительства Москвы и министерства здравоохранения Республики Корея. Согласно проекту клиника займет площадь в 48 тыс. кв. м. Она будет рассчитана на 260 коек и восемь операционных. Планируется, что к 2024 г. работать в ней будут более 500 человек, из которых 20% — иностранные медики. Ожидается, что специалисты клиники смогут оказывать помощь более 26 тыс. пациентам в год. Предполагается, что в клинике будут оказываться услуги в сфере кардиологии, онкологии, реабилитации, травматологии и ортопедии, диагностики и комплексных медицинских осмотров.