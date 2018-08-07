М. Хуснуллин: Проект корейского госпиталя Bundang в «Сколково» могут подготовить через шесть месяцев

Проект корейского госпиталя Bundang на территории медицинского кластера «Сколково» может быть подготовлен через шесть месяцев. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сейчас работа по корейскому госпиталю Bundang находится в стадии согласования, сейчас с корейскими специалистами занимаемся проектированием, согласованием. Через полгода, я думаю, проект будет готов. Строительством и проектированием будут заниматься корейские специалисты», — пояснил М. Хуснуллин.