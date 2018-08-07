Чукотка переходит на голубое топливо. Как это повлияет на ее жителей?

Теплоэнергетика самого восточного региона России постепенно переходит на голубое топливо. Недавно газифицирован один из котлоагрегатов Анадырской ТЭЦ. Это уже начинает давать ощутимые экономические, технические и экологические результаты. В планах энергетиков и регионального правительства за два года перевести и второй котел Анадырской ТЭЦ. Как меняется в связи с этим жизнь региона — в материале ТАСС

Скрытый энергетический потенциал

Первая очередь Анадырской ТЭЦ (один котел и одна турбина) была введена в эксплуатацию 22 декабря 1986 года, через год возвели вторую. Станция построена на вечной мерзлоте, оборудование на полную мощность не использовалось с момента ее запуска, хотя оно могло давать энергию для 50 тысяч человек — это все население Чукотки. Проект транспортировки электроэнергии на объекты, которые располагаются за пределами Анадырского энергоузла, заложили еще с момента рождения ТЭЦ — обогревать планировалось и поселок Беринговский.

При проектировании мощность станции установили до 50 МВт. Это два турбоагрегата по 25 МВт и аварийная дизельная электростанция мощностью 6 МВт — аварийный источник, необходимый при чрезвычайных режимах. Также в аренде у энергетиков находится газомоторная ТЭЦ — ее мощность 18 МВт. Для сравнения, максимальная нагрузка для Анадыря и поселка Угольные Копи составляет 25 МВт в самый пиковый сезон — зимой.

Газификация в рекордные для Чукотки сроки

К модернизации станции подключилось "РусГидро" : предприятие имеет богатый опыт реализации таких проектов по Дальнему Востоку. Для «Чукотэнерго» (Анадырская ТЭЦ входит в структуру компании — прим. ТАСС) это была совершенно новая задача — документация и рассчет бюджета отвлекали от производства. По словам энергетиков, проект окупится в течение восьми лет, а если брать нынешнюю рыночную стоимость угля и динамику роста его цены, то, возможно, ранее.

В мае 2017 года было подписано соглашение между региональным правительством и двумя энергетическими компаниями, привлечен инвестиционный кредит и началась газификация одного из двух котлов станции. С этого момента до первого пуска газа (14 марта 2018 года — прим. ТАСС) прошло около девяти месяцев, для Чукотки это рекордный срок. Все работы обойдутся в 630 млн рублей.

"Мы пошли на непростое для себя решение выполнять реконструкцию в отопительный сезон. Изначально реализация проекта была спланирована на более длительный срок, но это увеличивало издержки и срок его окупаемости. Внимательно посмотрев на состав генерирующего оборудования в энергоузле, мы поняли, что, выводя один котел в реконструкцию в отопительный сезон, компания не рискует и надежность энергоснабжения потребителей сохраняется. В базовом режиме работает один угольный котел, газомоторная ТЭЦ и имеется необходимый резерв дизельных мощностей. Сейчас завершается доналадка оборудования, монтаж и апробация автоматической системы управления, а также благоустройство территории", — рассказывает генеральный директор «Чукотэнерго» Андрей Телегин.

Правительство региона предоставило компании скидку к цене на газ в 20% за счет двукратного роста потребления голубого топлива. Свободные средства сохраняются в тарифе, и эта дельта идет на погашение инвестиционного кредита.

Проект лично курировал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев . Поддержка и внимание на федеральном уровне дали серьезные гарантии контрагентам, увидевшим, что порог рисков здесь крайне низок. Необходимое оборудование и стройматериалы были доставлены в срок, несмотря на трудности с северной логистикой. Банки также охотно пошли на тендер по проекту, а «Чукотэнерго» получило комфортные условия по финансированию.

На территории Чукотского автономного округа с 2003 года эксплуатируется одно месторождение газа — «Западно-Озерное», оно находится в 70 километрах от Анадыря. Ранее его газ (22–23 млн кубометров в год) использовала только газомоторная ТЭЦ. Теперь общий объем потребления вырастет в два раза, а потребность станции в угле уже снизилась втрое.

Газ дает экономику и экологию

По словам Андрея Телегина, газификация дала сразу несколько положительных эффектов. С ростом уровня добычи газ становится дешевле и доступнее, что влияет на всю экономику. Для энергетики использование газа намного комфортнее, поскольку в более щадящем режиме начинает работать оборудование. Оно меньше изнашивается, чем при потреблении угля, и возрастает его эффективность. Кроме того, решается экологическая проблема, так как в десятки раз снижаются объемы выбросов вредных веществ.

Для Анадырской ТЭЦ уголь в перспективе сохраняется как резервный вид топлива, а основным становится газ. В планах компании перевод на голубое топливо второго котлоагрегата станции, что повысит его потребление в год еще на 7–8 млн кубометров.

"Мы заявили затраты на газификацию еще одного котлоагрегата в тарифы следующего года и планируем в 2019–2020 годах этот проект реализовать. Второй этап проекта практически в два раза дешевле первого, потому что сопутствующая инфраструктура уже сформирована, газ подведен, опыт наработан, технология понятна. При переводе второго котла существенно улучшится режим работы станции. При двух газовых котлах мы можем намного быстрее и экономичнее переходить с одного на другой, нежели в ситуации, когда приходится переходить с газового котла на угольный, более сбалансированно будет формироваться график ремонта оборудования, режимы нагрузок. При переработке и сжигании угля приходится содержать и обеспечивать серьезный комплекс — целое хозяйство, необходимое для хранения угля, для поддержания его кондиций и для подготовки к сжиганию, также энергосистема несет затраты на транспортировку угля через Анадырский лиман. ", — рассказывает Телегин.

С 2018 года структура топливопотребления Анадырской ТЭЦ будет сформирована в пропорции 70% на 30% в пользу газа. В течение 8 лет это сэкономит на ремонте оборудования, дизеле для розжига котла, вывозе золы и экологических платежах более 112 млн рублей. Само новое топливо позволит сберечь станции 579,5 млн рублей.

Планы на будущее и новый облик станции

С учетом возрастающего потенциала «Чукотэнерго» ожидает подключения к энергосистеме дополнительных заказчиков, например, новых недропользователей. Кроме того, в Анадыре активно формируется промышленный парк, резиденты которого станут потребителями энергии Анадырской ТЭЦ. Также возможен перевод горячего водоснабжения на электроотопление в поселке Угольные Копи, который находится на другой стороне Анадырского лимана.

"Этот проект мы обсуждали с правительством региона, он перспективный, затраты окупаются буквально через два-три года. Сейчас энерготариф снижен до среднероссийского — в районе четырех рублей за киловатт, поэтому выгоднее переходить на электроотопление. Мы ожидаем, что федеральное правительство примет решение пролонгировать данную систему снижения энерготарифов для потребителей изолированных дальневосточных энергосистем еще на семь-десять лет, поскольку трехлетний срок завершается уже в конце 2019 года. Все предприятия только почувствовали положительный эффект, но, чтобы он стал ощутимым, меры поддержки должны носить долгосрочный характер", — отмечает Андрей Телегин.

Еще одно совместно принятое энергетиками и правительством региона решение — придание АТЭЦ нового облика. В рамках проекта по газификации началось преображение фасадов теплоцентрали. В этом году докрасят стену, которая выходит на город. Также демонтируют старую дымовую трубу и приведут в порядок действующую.

Сергей Сысойкин