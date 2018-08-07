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Несколько детсадов намерены построить в Аксайском районе
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Несколько детсадов намерены построить в Аксайском районе 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, разработана дорожная карта по формированию земельных участков под строительство дошкольных учреждений на территории городского и сельских поселений района.
В частности, определены места под строительство детсадов в Аксае, а также в станице Ольгинской и поселке Темерницком.
Работы по формированию земельных участков должны завершить к 1 ноября.
Кроме того, уже готова проектно-сметная документация для строительства детского сада на 60 мест в поселке Янтарном. Его возведение планируется начать в 2019 году.
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