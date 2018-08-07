HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии июля в Калининграде

Самая высокая зарплата июля в Калининграде значилась в вакансии руководителя направления мобильной разработки — претенденту на эту должность обещали вознаграждение от 200 до 270 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter по Северо-Западу.

В топ-5 июльских вакансий с самой большой зарплатой в Калининградской области также вошли следующие позиции: разработчик IOS/Android (от 230 тысяч рублей), Big Data Developer (от 160 до 250 тысяч), ведущий программист 1С (от 150 до 230 тысяч), консультант по разработке и внедрению программного обеспечения (от 120 до 210 тысяч).

При этом средняя предлагаемая в вакансиях на HeadHunter зарплата в июле в Калининградской области осталась на прежнем уровне. Она составила 30 тысяч рублей, что вполне соответствует средним ожиданиям соискателей, судя по данным из резюме.

Всего специалисты проанализировали 3295 вакансий, созданных на портале работодателями в Калининградской области с 1 по 31 июля 2018 года. При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

Ранее HeadHunter рассказал, какую работу ищут калининградцы старше 46 лет. Выяснилось, что по сравнению с 2017 годом количество возрастных соискателей не изменилось.