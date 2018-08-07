Ещё
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии июля в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.63
+0.04 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии июля в Калининграде 

Клопс.Ru 2 часа назад
Самая высокая зарплата июля в Калининграде значилась в вакансии руководителя направления мобильной разработки — претенденту на эту должность обещали вознаграждение от 200 до 270 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter по Северо-Западу.
В топ-5 июльских вакансий с самой большой зарплатой в Калининградской области также вошли следующие позиции: разработчик IOS/Android (от 230 тысяч рублей), Big Data Developer (от 160 до 250 тысяч), ведущий программист 1С (от 150 до 230 тысяч), консультант по разработке и внедрению программного обеспечения (от 120 до 210 тысяч).
При этом средняя предлагаемая в вакансиях на HeadHunter зарплата в июле в Калининградской области осталась на прежнем уровне. Она составила 30 тысяч рублей, что вполне соответствует средним ожиданиям соискателей, судя по данным из резюме.
Всего специалисты проанализировали 3295 вакансий, созданных на портале работодателями в Калининградской области с 1 по 31 июля 2018 года. При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.
Ранее HeadHunter рассказал, какую работу ищут калининградцы старше 46 лет. Выяснилось, что по сравнению с 2017 годом количество возрастных соискателей не изменилось.
Клопс.Ru: последние новости
В Калининграде мошенники ходят по квартирам пенсионеров и представляются сотрудниками ПФР В Калининграде на ремонт второго эстакадного моста выделят более 3 млн рублей Российская сеть супермаркетов предложит покупателям продукты в рассрочку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег195
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»18
«Северный поток-2» прошел точку невозврата197
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России90
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение