В Саратове будут судить чиновника минстроя за ввод многоэтажки без лифта

В Саратове перед судом предстанет 44-летний бывший замначальника одного из отделов управления государственного строительного надзора министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, который подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР . Расследование уголовного длилось с июля прошлого года.

«По версии следствия, 25 ноября 2016 года обвиняемый, являясь должностным лицом, в ходе проведения выездной проверки объекта капитального строительства — жилого дома, расположенного на территории Волжского района города Саратова, злоупотребляя своими должностными полномочиями, при наличии очевидных отклонений от проектной документации (отсутствие лифтов и лифтового оборудования в доме, подъемников для лиц с ограниченными возможностями, благоустройства придомовой территории) составил акт проверки без замечаний, на основании которого выдал заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации», — уточнили в ведомстве.

После этой проверки администрация Саратова дала разрешение на ввод в эксплуатацию одного из многоэтажных домов в конце ноября 2016 года, хотя он не соответствовал проектной документации.

Кроме этого, следователи обнаружили предоставлением экс-чиновником своему работодателю недостоверные сведения о доходах и расходах. В связи с этим в министерство строительства и ЖКХ Саратовской области внесены соответствующие предоставления о нарушении требований федерального законодательства, после чего обвиняемого привлекли к дисциплинарной ответственности.

Несмотря на непризнание обвиняемым вины, следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая его в инкриминируемых преступлениях.

Адрес проблемного дома и застройщик в сообщении не указаны, впресс-службе регионального управления СК и минстрое уточнить этот вопрос оперативно не смогли. Однако, напомним, 29 ноября 2016 года в Волжском районе Саратова был введен в эксплуатацию 18-этажный жилой дом в ЖК «Изумрудный», который построилаодна из фирм группы компаний «Аркада» (принадлежит депутату Саратовской городской думы Алексею Березовскому). Спустяполгода после подписания разрешенияна ввод новостройки в эксплуатацию в доме еще не было воды, электричества, лифтов и благоустроенной придомовой территории.

Подробнее о том, в какую ситуацию попали жители новостройки в ЖК «Изумрудный», читайте в статье Дины Болговой«18 этажей без воды, электричества и лифтов». Представитель компании-застройщика тогда заявлял журналистам, что «установка лифтов не влияет на то, чтобы сдать дом в эксплуатацию».