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Дорогие друзья, коллеги, ветераны и работники строительной отрасли!
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Дорогие друзья, коллеги, ветераны и работники строительной отрасли! 

kvobzor.ru 1 час назад
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником — Днем строителя! Ваша созидательная работа по праву пользуется заслуженным уважением. Своим самоотверженным трудом вы способствуете развитию и процветанию нашей Тюменской области. Благодаря вам на всей территории региона вырастают новые жилые микрорайоны, строятся объекты социальной сферы и промышленные предприятия.
Важно, что под руководством профессионалов своего дела, добросовестных строителей, ответственных инженеров, опытных проектировщиков, вырастает новое поколение молодых специалистов.
Спасибо вам за то, что передаете молодым рабочим и новым командирам производства свои знания, умение не отступать перед трудностями, стремление к качественному и производительному труду. Это им в будущем продолжать строить историю Тюменской области.
Президент Российской Федерации поставил перед строителями нелегкую задачу — к 2024 году увеличить объемы жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год. Ваш профессионализм и добросовестное отношение к своему делу являются основой для решения поставленной задачи.
Традиционно в канун нашего профессионального праздника подводятся итоги Конкурса на лучшую проектную, изыскательскую, строительную организации и предприятие стройиндустрии и промышленности строительных материалов Тюменской области за прошедший год. Огромная благодарность всем участникам Конкурса и особые поздравления победителям!
Желаем дальнейших профессиональных и творческих успехов, счастья, здоровья и благополучия!
И. А. СПИРИДНОВ, президент Союза строителей Тюменской области, член Совета Российского Союза строителей
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kvobzor.ru: последние новости
Соревнования тюменских строителей по бильярду, которые состоялись в субботу, завершились победой команды АО «Мостострой-11» 2000 тюменских многодетных семей обеспечены земельными участками Ежегодно жилищные условия смогут улучшить порядка 5 млн семей
Комментарии  Ещё 5 источников 
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