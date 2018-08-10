Дорогие друзья, коллеги, ветераны и работники строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником — Днем строителя! Ваша созидательная работа по праву пользуется заслуженным уважением. Своим самоотверженным трудом вы способствуете развитию и процветанию нашей Тюменской области. Благодаря вам на всей территории региона вырастают новые жилые микрорайоны, строятся объекты социальной сферы и промышленные предприятия.

Важно, что под руководством профессионалов своего дела, добросовестных строителей, ответственных инженеров, опытных проектировщиков, вырастает новое поколение молодых специалистов.

Спасибо вам за то, что передаете молодым рабочим и новым командирам производства свои знания, умение не отступать перед трудностями, стремление к качественному и производительному труду. Это им в будущем продолжать строить историю Тюменской области.

Президент Российской Федерации поставил перед строителями нелегкую задачу — к 2024 году увеличить объемы жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год. Ваш профессионализм и добросовестное отношение к своему делу являются основой для решения поставленной задачи.

Традиционно в канун нашего профессионального праздника подводятся итоги Конкурса на лучшую проектную, изыскательскую, строительную организации и предприятие стройиндустрии и промышленности строительных материалов Тюменской области за прошедший год. Огромная благодарность всем участникам Конкурса и особые поздравления победителям!

Желаем дальнейших профессиональных и творческих успехов, счастья, здоровья и благополучия!

И. А. СПИРИДНОВ, президент Союза строителей Тюменской области, член Совета Российского Союза строителей

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