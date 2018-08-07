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На «умных» остановках в Петербурге демонтируют солнечные батареи
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На «умных» остановках в Петербурге демонтируют солнечные батареи 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Город решил не продлевать аренду оборудования для информационных табло на остановках и демонтировать ранее установленные панели. Поставщики «Рикор-электроникс» (бывший Арзамасский завод радиодеталей) и петербургский «Синертэк», по сообщению Фонтанки, были готовы устанавливать оборудование дальше, по более низкой цене.
На данный момент демонтировано 105 табло в Василеостровском, Центральном, Адмиралтейском, Выборгском и Калининском районах. После окончания в 2019 году контракта, будут демонтированы батареи, которые в количестве 80 штук ожидают установки в Выборгском, Калининском и Приморском районах.
"Организатор перевозок" не прокомментировали причину отказа в продлении контракта с поставщиками, но предложили продать информационные табло за 1 рубль. Данные условия не устроили «Рикор-электроникс» и компания решила забрать свои солнечные панели.
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