В Петербурге начался демонтаж «умных табло» на остановках

Начался демонтаж табло на солнечных батареях, которые устанавливались на остановочных павильонах в Петербурге, сообщают «Невские новости».

По данным ГКУ «Организатор перевозок», которые приводятся в сообщении, Смольный решил не продлевать договор аренды с поставщиками оборудования — петербургским «Синертэк» и «Рикор-Электроникс» из Арзамаса. В результате демонтировано 105 единиц оборудования в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском и Калининском районов. В начале 2019 года истечет контракт на 80 конструкций.

Сообщается, что «умные табло» начали устанавливать в 2015 году. Они должны были предоставлять информацию о движении транспорта, а также выполнять некоторые другие функции. Комитет по транспорту сейчас рассматривает размещение этого оборудования на других условиях, говорится в сообщении.