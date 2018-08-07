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Из Надыма и Муравленко будут летать напрямую в Питер
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Из Надыма и Муравленко будут летать напрямую в Питер 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Сегодняшний рабочий визит Дмитрия Артюхова и Александра Моора в Надым сопровождается рядом встреч с гражданами и обсуждением насущных дел.
Так, в разговоре врио губернаторов двух регионов — ЯНАО и Тюменской области — с коллективом «Газпром добыча Надым» прозвучала просьба учитывать мнение ямальцев при формировании авиарейсов. Надымчанам давно хочется попадать в Северную столицу без пересадок, как это делают, например, салехардцы.
Дмитрий Артюхов ответил, что договоренность с АК «Ямал» уже есть: в зимнем расписании должны появиться рейсы из Надыма и Муравленко к городу на Неве и обратно. Более того, по уже имеющимся направлениям субсидирование сохранено.
Летать, как и жить, северяне предпочитают в хороших условиях.
Будет ли строиться жилье для бюджетников — работников образования и здравоохранения, спросили у руководителей на встрече с горожанами.
По словам главы Ямала, задача стоит не только много строить, но и развивать арендное жилье. Экспериментировать с этим решили в Губкинском. В процессе доработают, как эти проекты применить к учителям и врачам. «Этим обязательно будем заниматься», — отметил Дмитрий Артюхов.
Еще одна крупная стройка связана с Надымом напрямую — железнодорожная часть моста «Победа». Если все пойдет по плану, сообщил ямальский глава, со следующего года на объекте появятся строители.
В продовольственном секторе ожидается серия больших ярмарок — тюменцы поделятся свежими урожаями, старт намечен на 24 августа.
По словам Александра Моора, обсуждается возможность открыть на Ямале офисы продвижения тюменских товаров, поддерживать открытие небольших магазинчиков товаропроизводителей из области беспроцентными займами и субсидированием части транспортных затрат. Вдобавок к известному проекту «Покупай тюменское» появится — «Продавай тюменское», чтобы география прямых поставок свежей продукции неуклонно росла и в северном направлении тоже.
Отметим, что визит начался с утра, гости побывали на строительстве автодороги Салехард — Надым и нового микрорайона, осмотрели бережливую поликлинику в ЦРБ.
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