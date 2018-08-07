За затопленные сточными водами улицы «Тепловодосети» села Кетово заплатят всего 10 тысяч рублей 

Сточные воды затопили улицы Кетово и расположенные на них объекты
Жители Кетово обратились с жалобой в Роспотребнадзор. Улицы села оказались затоплены сточными водами. Причиной разлива сточных вод стал разрушенный септик, арендуемый «Тепловодосетями». Предприятию теперь придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
— Согласно договору, заключенного компанией с администрацией Кетовского сельсовета, арендатор обязан содержать имущество в порядке полной исправности на протяжении всего срока действия договора, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Курганской области.
Представители «Тепловодосетей» решение о взыскании с организации штрафа обжаловали дважды. Курганский областной суд их жалобу не удовлетворил.