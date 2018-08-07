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В Югре откроются две новые автодороги
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В Югре откроются две новые автодороги 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Югры Наталья Комарова провела совещание о строительстве социально значимых объектов, в том числе двух новых автодорог.
В Нижневартовске строится дорога на улице Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода. Общая протяженность этой автомагистрали — 1 210 метров. Работы здесь ведутся с 2016 года, и по плану объект должен быть введен в эксплуатацию в октябре 2019 года.
Работы здесь идут по графику, проект реализуется в срок, подчеркнула губернатор Комарова. Как рассказал мэр Нижневартовска Василий Тихонов, дорога имеет три полосы движения в каждую сторону. Ее оснастят не только тротуарами для пешеходов, но и велосипедными дорожками. Первую очередь этой дороги хотят открыть раньше срока, уже 11 августа.
Что касается второй дороги, то это автодорога к городской пристани Мегиона по проспекту Победы. Ввод ее в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года. Глава Мегиона Олег Дейнека заверил, что строительство завершено. Стоимость объекта, соединяющего обе стороны реки Сайма, составила 392 миллиона рублей.
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