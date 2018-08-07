Чеченские таксисты перейдут на «безнал»

Клиенты чеченских таксопарков смогут расплатиться за услуги банковскими картами. Водители и местные жители поделились с «360» своими размышлениями о нововведении.

Сейчас в республике действует только один таксопарк, где функционирует оплата услуг безналичным способом. В регион приезжает много туристов, которые привыкли расплачиваться карточками. Поэтому местные власти предложили другим компаниям тоже установить в машинах банковские терминалы.

Однако не всем местным жителям новая идея понравилась. «Я больше склонен доверять купюрам в руках, а не виртуальным деньгам, хотя придется подчиниться, если введут это правило», — рассказал «360» таксист.

Жительница Грозного Айза удивилась, зачем нужно так усложнять жизнь. «Меня отвезли, — я отдала в руки деньги. Лучше наличкой. Я как получаю деньги на карту, сразу же снимаю все. Не доверяю я картам и банкам», — призналась она.

Но нашлись и те, кто поддержал идею безналичной оплаты.

«Удобно будет, если введут оплату по безналу. Будет лучше, если они, минуя таксистов, сделают это — так позвонил и с этого номера списываются деньги», — рассказал Ислам, житель Грозного.

По его словам, в регионе надо развивать то, чем давно пользуются люди во всем мире. Ислам отметил, что сейчас в регионе только в нескольких кафе и магазинах можно оплатить покупки и услуги картой.

«Человеку выгодно. По тарифу там какие-то копейки или несколько рублей остается. Естественно, если у водителя нет сдачи, то клиент остается в минусе. С банковской карточкой расплата идет точь-в-точь», — рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и связи Чеченской Республики.

В 2017 году таксопарки закупили много новых легковых автомобилей и автобусов. Благодаря этому сервис вывели на должный уровень. «Если у нас есть хороший транспорт, то и сами услуги должны быть соответствующими», — добавили в пресс-службе министерства.