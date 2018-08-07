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Число личных банкротств в России удвоилось за год
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Число личных банкротств в России удвоилось за год 

BFM.RU 1 час назад
Число граждан-банкротов в РФ за год выросло практически вдвое и составило 74 642 человека по состоянию на конец июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные федеральной юридической компании «Стопдолг». При этом прирост за июль составил 3,316 тысячи реальных банкротов, подсчитали в компании.
Положительная динамика возникла благодаря успешной работе закона о банкротстве, внесению поправок в действующее законодательство, а также освещению в СМИ успешных дел о банкротстве физлиц, отметили в «Стопдолге».
По данным компании, Москва и Московская область занимают первое и второе место по количеству граждан-банкротов. Тройку лидеров замыкает Петербург. По количеству жителей-банкротов на 100 тысяч населения лидирует Вологодская область.
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