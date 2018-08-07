Более 102 млн рублей выделят аграриям Курской области на компенсацию затрат на топливо

КУРСК, 7 августа. / ТАСС /. Сельхозтоваропроизводители Курской области получат 102,2 млн рублей из федерального и регионального бюджетов в качестве компенсации части затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в ходе уборочной кампании. Об этом во вторник сообщили пресс-службе администрации региона.

"Аграрии Курской области в общей сложности получат субсидии на закупку ГСМ в сумме 102,2 млн рублей — 88,9 млн из федерального и 13,3 млн из областного бюджетов", — сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в комитете агропромышленного комплекса Курской области, для того чтобы компенсировать реальные расходы аграриев на ГСМ, региону необходимо порядка 413, 5 млн рублей. Нехватка средств скажется на прибыли аграриев, приведет к увеличению себестоимости сырья и конечного продукта для потребителя.

"Это все отразится и на прибыли сельхозников, потом на реализации, цене отразится, на хлебе, на сахаре, на другой продукции. Конечно, себестоимость продукции будет выше", — отметил председатель профильного комитета Иван Горбачев.

В этом году из-за непогоды аграрии Курской области рассчитывают собрать на 15-20% меньше зерновых в сравнении с рекордным урожаем прошлого года в 5,4 млн тонн. На сегодняшний день аграрии намолотили более 3 млн тонн зерна.