Ещё
Более 102 млн рублей выделят аграриям Курской области на компенсацию затрат на топливо
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.66
+0.08 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Более 102 млн рублей выделят аграриям Курской области на компенсацию затрат на топливо 

ТАСС 1 час назад
КУРСК, 7 августа. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители Курской области получат 102,2 млн рублей из федерального и регионального бюджетов в качестве компенсации части затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в ходе уборочной кампании. Об этом во вторник сообщили пресс-службе администрации региона.
"Аграрии Курской области в общей сложности получат субсидии на закупку ГСМ в сумме 102,2 млн рублей — 88,9 млн из федерального и 13,3 млн из областного бюджетов", — сказали в пресс-службе.
Как уточнили ТАСС в комитете агропромышленного комплекса Курской области, для того чтобы компенсировать реальные расходы аграриев на ГСМ, региону необходимо порядка 413, 5 млн рублей. Нехватка средств скажется на прибыли аграриев, приведет к увеличению себестоимости сырья и конечного продукта для потребителя.
"Это все отразится и на прибыли сельхозников, потом на реализации, цене отразится, на хлебе, на сахаре, на другой продукции. Конечно, себестоимость продукции будет выше", — отметил председатель профильного комитета Иван Горбачев.
В этом году из-за непогоды аграрии Курской области рассчитывают собрать на 15-20% меньше зерновых в сравнении с рекордным урожаем прошлого года в 5,4 млн тонн. На сегодняшний день аграрии намолотили более 3 млн тонн зерна.
ТАСС: последние новости
Возбуждено дело по факту ДТП с двумя погибшими в Челябинской области Власти Петербурга не планируют повышать тарифы на проезд в транспорте в 2019 году Чукотка переходит на голубое топливо. Как это повлияет на ее жителей?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег188
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки161
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России87
Рубль упадет до осени148
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение