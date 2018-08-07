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Ветеринары из Испании и Германии взялись за стерилизацию животных в калининградских приютах
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Ветеринары из Испании и Германии взялись за стерилизацию животных в калининградских приютах 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня в Калининграде работают ветеринары мирового уровня. Ветврачи из Испании и Германии прилетели по просьбе волонтеров, чтобы провести гуманитарную акцию. В течение четырех дней врачи намерены бесплатно стерилизовать около 300 животных из городских приютов. Привести своего питомца на операцию могут также все желающие, кому не по карману дорогостоящая процедура. Подобные акции проводятся в Калининграде постоянно, за это время в нашем регионе стерилизовали более тысячи трехсот животных. В основном это собаки из приютов и брошенные животные, о которых заботятся волонтеры. Также иностранные врачи проводят обучение местных специалистов и студентов ветеринаров.
Анна Есипова, Ветеринарный врач из Испании: Идея именно в том чтобы научить врачей оперировать быстро, хорошо и дешево. Кастрированная собака меньше болеет, меньше попадает под машину, дольше живет, нет ненужных беременностей, лучше контролируема в поведении.
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