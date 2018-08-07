Правительство Саратовской области презентовало региональный Фонд развития промышленности

Сегодня, 7 августа, в администрации Энгельсского района проходит презентация Фонда развития промышленности Саратовской области.

В ходе мероприятия с приветственным словом перед собравшимися выступила министр экономического развития региона Юлия Швакова . Чиновница заявила, что благодаря созданию фонда власти смогут финансировать небольшие проекты от 40 миллионов рублей.

Также, по словам министра, отбор заявок в федеральный фонд будет происходить на уровне правительства Саратовской области.

«В случае необходимости мы сможем оказать вам помощь», — заверила предпринимателей Швакова.

Присутствующая на заседании глава регионального фонда развития промышленности Марина Крупчак рассказала бизнесменам, что займы выдаются сроком на пять лет.

«Фонд предполагает льготные условия финансирования проектов, направленных на разработку новой технологичной продукции, технического перевооружения и создания конкурентоспособных производств на базе наилучших технологий. Фонд развития промышленности выдает займы, которые имеют срок реализации до 5 лет с процентной ставкой от 1% до 5% годовых», — отметила Крупчак.

По ее словам, основным принципом займа является целевое финансирование. Фонд выдает средства под конкретный проект и поставленные задачи должны быть обязательно реализованы.

«Поддержка происходит только успешных предприятий на принципах софинансирования. Фонд не занимается спасением проблемных предприятия и поддержкой отстающих. Фонд поддерживает наилучшие производства и наилучшие технологии. Фонд поддерживает только те предприятия, которые намерены развиваться и совершенствовать свою продукцию», — рассказала Марина Крупчак.