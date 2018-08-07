Бабушки с запахом хлора и секретное видеонаблюдение на ЧМ: в Волгограде ФАС рассказала о закупках

Разнонаправленные тенденции отмечены в антимонопольном контроле госзакупок в Волгоградской области. В первом полугодии 2018 года в региональный УФАС поступила 251 жалоба по этой теме, управление провело 42 внеплановые проверки и выдало 53 предписания об устранении нарушений.

Годом ранее за тот же период было выдано 80 предписаний, а сумма штрафов на виновных в правонарушениях также была выше — 1,56 млн рублей против 994 тысяч за январь-июнь текущего.

При этом доля жалоб, признаваемых обоснованными, снижается год от года, констатируют в УФАС. Однако они остаются и в небольших, и в крупных закупках.

«Вероятно, это связано с уровнем подготовки сотрудников, с их квалификацией, — предполагает начальник отдела государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы УФАС по Волгоградской области Руслан Литвинов . — законодательство достаточно сложное и постоянно меняется. Наверное, зачастую сложно охватить и продолжается такая ситуация. Это говорит, что уровень квалификации работников контрактных служб муниципального уровня нужно повышать». УФАС отметил позитивную тенденцию: стали единичными случаи неконкурентных закупок в сфере дорожного строительства.

«Такое ощущение, что там порядок, хотелось бы верить, что заказчики стали действительно себя более адекватно вести и исполнители стали более адекватно исполнять свою работу», — отметил руководитель регуправления ФАС Роман Лучников.

При этом примеры нарушений, иногда довольно значительных, остаются в других сферах. Так, волгоградский МУП «Метроэлектротранс» допустил грубые нарушения при проведении конкурса на обеспечение системы безопасности (видеонаблюдения) на транспорте на период проведения ЧМ-2018. В заказе почти на 240 миллионов рублей муниципальное предприятие не приложило проектно-сметную документацию, сославшись на некую «секретность». В УФАС полагают, что в случаях, если действительно есть охраняемая законом тайна, то следовало проводить закрытые торги.

Руслан Литвинов рассказал, что в последнее время отмечено много нарушений в закупках дезинфицирующих средств, которые массово приобретают медицинские и другие социальные учреждения. Заказчики допускают ряд избыточных требований. В конкурсах прописывают, например, как обязательное требование «с ярко выраженным запахом хлора».

«Нам объяснили — а у нас бабушки работают, она таблетку бросила и не помнит, бросала или нет, только запах и помогает. А степень этой «выраженности»? Это же абсолютно субъективная характеристика», — пояснил Литвинов, отметив, что ведомство пытается исправить ситуацию на региональном уровне.