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Анонс крупнейших закупок (6.08. -12.08.2018)
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Анонс крупнейших закупок (6.08. -12.08.2018) 

RUБЕЖ 40 минут назад
Фото: RUБЕЖ
В период со 6 по 12 августа 2018 года крупнейшими закупками станут:
Промышленность
Сумма тендера: 29 594 570,89 руб.
Заказчик: ООО «Алроса-охрана»
Предмет тендера: Выполнение работ по монтажу систем охрано-пожарной сигнализации. Оборудование Bolid, System Sensor, Электротехника и Автоматика.
Прием заявок до 10.08.2018 в 15:00 на площадку ЭТП «Алроса».
Дата подведения итогов: 17.08.2018 в 14:15  Банковский сектор
Сумма тендера: 33 875 870,61 руб.
Заказчик: ПАО «Сбербанк России»
Предмет тендера: [45374] ЗП-81007644 (выполнение работ по монтажу, модернизации и пуско-наладке систем безопасности). Оборудование Bolid, Теко, Rvi, Электротехника и Автоматика.
Прием заявок до 09.08.2018 в 18:00 на площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)
Дата подведения итогов: 21.08.2018 в 11:00  Градостроительство
Сумма тендера: 34 186 881,25 руб.
Заказчик: Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга
Предмет тендера: Выполнение работ по дооснащению объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга средствами комплексной системы обеспечения безопасности. Оборудование PERCo, Bolid, Axis.
Прием заявок до 10.08.2018 в 9:00 на площадку АО «ЕЭТП».
Дата проведения аукциона: 17.08.2018 в 12:00  Транспорт
Сумма тендера: 83 981 700,00 руб.
Заказчик: ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства»
Предмет тендера: Выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Установка систем видеоконтроля (камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения). Оборудование не указано.
Прием заявок до 10.08.2018 в 10:00:00 на площадку ЭТП НЭП  Дата проведения аукциона: 16.08.2018 в 09:30  Еще больше информации о крупных текущих закупках в нашем разделе «Рейтинг тендеров» https://ru-bezh.ru/tendery
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