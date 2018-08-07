Анонс крупнейших закупок (6.08. -12.08.2018)

В период со 6 по 12 августа 2018 года крупнейшими закупками станут:

Промышленность

Сумма тендера: 29 594 570,89 руб.

Заказчик: ООО «Алроса-охрана»

Предмет тендера: Выполнение работ по монтажу систем охрано-пожарной сигнализации. Оборудование Bolid, System Sensor, Электротехника и Автоматика.

Прием заявок до 10.08.2018 в 15:00 на площадку ЭТП «Алроса»

Дата подведения итогов: 17.08.2018 в 14:15 Банковский сектор

Сумма тендера: 33 875 870,61 руб.

Предмет тендера: [45374] ЗП-81007644 (выполнение работ по монтажу, модернизации и пуско-наладке систем безопасности). Оборудование Bolid, Теко, Rvi, Электротехника и Автоматика.

Прием заявок до 09.08.2018 в 18:00 на площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)

Дата подведения итогов: 21.08.2018 в 11:00 Градостроительство

Сумма тендера: 34 186 881,25 руб.

Заказчик: Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга

Предмет тендера: Выполнение работ по дооснащению объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга средствами комплексной системы обеспечения безопасности. Оборудование PERCo, Bolid, Axis.

Прием заявок до 10.08.2018 в 9:00 на площадку АО «ЕЭТП».

Дата проведения аукциона: 17.08.2018 в 12:00 Транспорт

Сумма тендера: 83 981 700,00 руб.

Предмет тендера: Выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Установка систем видеоконтроля (камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения). Оборудование не указано.

Прием заявок до 10.08.2018 в 10:00:00 на площадку ЭТП НЭП Дата проведения аукциона: 16.08.2018 в 09:30 Еще больше информации о крупных текущих закупках в нашем разделе «Рейтинг тендеров» https://ru-bezh.ru/tendery