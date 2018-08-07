Более 1 млн тонн зерна планируют собрать в Нижегородской области

Более 1 млн тонн зерна планируют собрать в Нижегородской областиВ 2018 году планируется собрать 1 млн 200 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Как отметили в министерстве, в настоящее время уборка зерновых продолжается. Всего в области сжато 127,4 тыс. га (23%), намолочено 324,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности 25,6 ц/га. Убрано 74 га картофеля, накопано 1350 тонн при средней урожайности 182,4 ц/га. Убрано 9 га овощей, накопано 151 тонна овощной продукции (капуста, кабачки).

Также хозяйствами Нижегородской области заготовлено 185,1 тыс. тонн сена, 519,8 тыс. тонн сенажа, 127 тыс. тонн силоса. Всего предстоит заготовить на предстоящую зимовку скота не менее 25 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов. В среднем по области заготовлено 17,0 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота (68%).

Напомним, глава региона Глеб Никитин утвердил программу возмещения аграриям части затрат на первоначальный взнос для покупки техники и оборудования в лизинг. Нижегородские аграрии смогут получить возмещение из областного бюджета до 50% стоимости зерносушильного оборудования, до 20% стоимости прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и до 750 тысяч рублей на приобретенный трактор или комбайн.

На реализацию программы из областного бюджета выделено 145 млн рублей.

Согласно данным мониторинга регионального минсельхоза, сельхозтоваропроизводители до конца года планируют приобрести по данному постановлению около 200 единиц техники на сумму более 800 млн рублей.

Ранее сообщалось, глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Эти средства аграрии могли использовать на закупку горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, запчастей для сельхозтехники и другие необходимые расходы.