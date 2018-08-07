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В Татищевском районе будут производить химически осажденный мел и металлический натрий
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В Татищевском районе будут производить химически осажденный мел и металлический натрий 

Свободные новости 5 часов назад
Фото: Свободные новости
В скором времени на территории Татищевского района Саратовской области будет построен завод по производству химически осажденного мела и металлического натрия. Об этом заявил генеральный директор АО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» Дмитрий Ханенко на состоявшейся сегодня, 7 августа, презентации регионального Фонда развития промышленности в Энгельсе.
По его словам, в качестве производственной площадки инвесторами выбран земельный участок, расположенный в 1,35 километрах северо-западнее деревни Докторовка Татищевского района Саратовской области. В процессе реализации проекта планируется создать 185 рабочих мест, в том числе не менее 20 высокопроизводительных.
Целевой объем продаж химпродуктов за период до 2025 года составит около 3,6 миллиарда рублей (без учета НДС). Сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней за аналогичный период — 820,4 миллиона рублей. Общий размер инвестиций в проект ориентировочно составит — 825 миллионов рубелей.
«Химически осажденный мел применяется для производства высококачественной бумаги, для производства пластмасс, резинотехнических изделий, лаков и красок. Он также используется при изготовлении зубных паст, косметических средств, в фармацевтической промышленности не только в качестве вспомогательного, но и в некоторых препаратах в качестве действующего вещества. Металлический натрий широко используется в химической промышленности, фармацевтике для производства болеутоляющих и снотворных средств. Также металлический натрий находит свое применение в атомной энергетике в качестве жидкометаллического теплоносителя», — рассказал Дмитрий Ханенко.
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