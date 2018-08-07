Ещё
Жаркая погода в Европе создает проблемы для пивоваров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.56
–0.19 Золото
1209.24
–0.02 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Жаркая погода в Европе создает проблемы для пивоваров 

Вести Экономика 5 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Посевам ячменя в Северной Европе угрожает жаркая и сухая погода. Это может создать проблемы для пивоваров, которым необходимо покупать солод, пишет Bloomberg.
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
По оценкам трейдера Evergrain Germany, урожай основных производителей ячменя в Скандинавии, северной Германии и странах Балтии может быть на 30-40% ниже нормы.
Цены на ячмень уже демонстрируют резкий рост, и увеличение затрат будет передаваться по цепочке поставок. Некоторые немецкие пивовары начинают повышать цены на свою продукцию, говорит трейдер GrainCom GmbH Штефан Вольмар.
"У нас большие проблемы с поставками, — рассказал Джонатан Арнольд из британской трейдинговой компании Robin Appel Ltd. — Стоимость солода составляет не такую большую долю в цене пинты пива, но в совокупности, при большом количестве пинт пива, это большая сумма".
Если жара навредит урожаю, в этом сезоне Евросоюз столкнется с дефицитом пивоваренного ячменя в 490 тыс. тонн, что станет первым дефицитом за восемь лет, предупреждает RMI Analytics.
Жаркая погода также снижает качество ячменя. Это означает, что, вероятно, будет избыток зерна, который можно использовать только в качестве корма для скота.
"Чем дальше на север, тем больше трудностей, — заявил Вольмар. — Трудно с уверенностью говорить об урожае, который мы только начали собирать. Но мы ожидаем, что объем будет довольно низким, и будут некоторые проблемы с качеством".
Цены на французский пивоваренный ячмень подскочили более чем на 35% с апреля, достигнув максимума с 2013 года, показывают данные Commodity3.
Heineken NV, второй по величине производитель пива в мире, указал на более высокие затраты на сырье во II квартале. Хотя компания заявила, что плохой урожай в Европе не повредит ее результатам за 2018 год, она отказалась комментировать последствия в будущем.
Вести Экономика: последние новости
Группа "ВИС" и CRCC договорились о совместной реализации инфраструктурных проектов Экс-главу Universal Entertainment Окаду арестовали в Гонконге Патрушев предложил оптимизировать инвестпрограммы энергокомпаний для импортозамещения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»429
Правительство не смогло выполнить поручение Путина276
Украина оставила «Газпром» без денег276
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение