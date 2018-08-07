Жаркая погода в Европе создает проблемы для пивоваров

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Посевам ячменя в Северной Европе угрожает жаркая и сухая погода. Это может создать проблемы для пивоваров, которым необходимо покупать солод, пишет Bloomberg

Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

По оценкам трейдера Evergrain Germany, урожай основных производителей ячменя в Скандинавии, северной Германии и странах Балтии может быть на 30-40% ниже нормы.

Цены на ячмень уже демонстрируют резкий рост, и увеличение затрат будет передаваться по цепочке поставок. Некоторые немецкие пивовары начинают повышать цены на свою продукцию, говорит трейдер GrainCom GmbH Штефан Вольмар.

"У нас большие проблемы с поставками, — рассказал Джонатан Арнольд из британской трейдинговой компании Robin Appel Ltd. — Стоимость солода составляет не такую большую долю в цене пинты пива, но в совокупности, при большом количестве пинт пива, это большая сумма".

Если жара навредит урожаю, в этом сезоне Евросоюз столкнется с дефицитом пивоваренного ячменя в 490 тыс. тонн, что станет первым дефицитом за восемь лет, предупреждает RMI Analytics.

Жаркая погода также снижает качество ячменя. Это означает, что, вероятно, будет избыток зерна, который можно использовать только в качестве корма для скота.

"Чем дальше на север, тем больше трудностей, — заявил Вольмар. — Трудно с уверенностью говорить об урожае, который мы только начали собирать. Но мы ожидаем, что объем будет довольно низким, и будут некоторые проблемы с качеством".

Цены на французский пивоваренный ячмень подскочили более чем на 35% с апреля, достигнув максимума с 2013 года, показывают данные Commodity3.

Heineken NV, второй по величине производитель пива в мире, указал на более высокие затраты на сырье во II квартале. Хотя компания заявила, что плохой урожай в Европе не повредит ее результатам за 2018 год, она отказалась комментировать последствия в будущем.