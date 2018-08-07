Памятка стартапера. Как выжить на рынке и вырастить крупную компанию

Стив Джобс и В эпоху масс-медиа бизнесмены почти как рок-звезды: собирают стадионы, выстраивают вокруг своих брендов целые империи, публикуются в топовых СМИ. Благодаря историям успеха таких предпринимателей, как Марк Цукерберг Илон Маск , сегодня каждый хочет открыть собственный бизнес — и так же стремительно подняться наверх, к миллионам и славе. Однако начинающему стартаперу важно понимать: на пути к вершине потребуется много часов упорной работы, слаженная команда и, конечно, немного удачи. Как и в случае с рок-звездами, «взлететь» удастся только единицам.

Я выделяю несколько этапов запуска стартапа. Условно их можно разделить на три группы: «подготовка», «зажигание», «пуск». На каждом этапе можно принять меры, чтобы повысить шансы на успех и минимизировать риски.

Стартапорефлексия

Попробуйте заглянуть на 10-20 лет вперед и описать перспективы своего будущего проекта. Проанализируйте свои мотивы. Что вами движет? Зачем вам нужен этот бизнес? Почему вы выбрали именно этот сегмент? Какой максимальный доход вы рассчитываете получить? Заложите реперные точки — основные значимые этапы развития и продвижения проекта. Это обязательно нужно сделать до старта. Правильные вопросы помогут правильно обозначить цели, спланировать дела, поставить сроки и предвидеть возможные проблемы.

Если вас одолевают сомнения — найдите себе подходящего ментора. Как минимум, поговорите с действующими бизнесменами. Они дадут советы, прояснят интересующие вас вопросы, а еще познакомят с нужными людьми, что само по себе в мире стартапов является большой ценностью.

Подготовка. Сбор данных и аналитика

Успех будущего бизнеса напрямую зависит от точности вашей финмодели, в том числе от того, как много параметров вы сможете охватить и проанализировать в самом начале. Здесь нужно выяснить множество конкретных моментов: размер целевой аудитории, объем рынка и его особенности, средний чек, показатель LTV (Lifetime Value), то есть совокупная прибыль компании, получаемая от одного клиента за все время сотрудничества с ним, а также процент удержания, стоимость привлечения клиента и другие. Чем детальнее будут проработаны эти данные, тем точнее финмодель.

Собирая данные, не бойтесь ошибок и экспериментов. Проверено: лучше потратить 100 000 рублей на эксперименты сейчас, чем потерять 1 млн потом. Цель предварительного этапа — разобраться, а стоит ли оно того. Ответ «нет» — это тоже ответ. Если по итогу вы видите, что ваша модель несостоятельна, нужно ее менять, либо переключаться на другой бизнес. В противном случае можно начать бизнес с ложными представлениями о ситуации и прогореть.

Зажигание. Начинаем действовать

На этапе запуска важно потратить минимум средств и при этом получить наилучший результат.

Даже если деньги инвесторские, полезно задать себе вопрос: где можно срезать стоимость, какие дополнительные ресурсы можно задействовать?

Вот несколько примеров — где точно стоит побороться за деньги.

Условия поставки. Цена, которую нам дает поставщик — это всегда предмет для торга. Соглашаться на первое предложение нельзя. Аргументами в вашу пользу могут быть амбиции вашего проекта, маркетинг конкретных продуктов, да в конце концов просто настойчивость. Даже один процент скидки может увеличить будущую прибыль на миллионы рублей.

Подписание договоров — это целая наука. Важно научиться внимательно и трепетно относиться к договорам. То, что там написано — должно выполняться. То, чего не написано — того не было. Поэтому если вы что-то обсуждаете на словах — убедитесь, что договоренность нашла отражение в тексте договора. Если в каком-то пункте от вас в договоре чего-то требуют, а на словах говорят, что это бывает крайне редко — попробуйте этот пункт убрать. Если предусмотрены штрафные санкции — они должны быть симметричны и соразмерны за одинаковые нарушения. Также важно проверять, кто подписывает договор и на каком основании. Имеет ли право ваш контрагент продавать товар или оказывать услугу, есть ли у него подтверждающие документы на недвижимость, например.

Краеугольный камень любого бизнеса — стоимость привлеченного клиента. Есть способы существенно снизить стоимость — если с первого дня вести базу клиентов и мотивировать их распространять информацию о вашем бизнесе. Чем лучше вы обслужите первых клиентов, тем большим будет эффект сарафанного радио.

Подбор правильных людей — важнейшая компетенция любого руководителя. Прежде, чем нанять человека, проведите 10 собеседований на эту позицию. Спрашивайте у кандидатов, как они планируют решать поставленные перед ними задачи. Как они решали похожие задачи в прошлом. После отборочных собеседований у вас уже будет понимание, на что вы можете рассчитывать. Возможно, это очень существенно повлияет на ваши ожидания.

Пуск. Операционное функционирование.

Сделать бизнес прибыльным — главная цель следующего этапа. Каждый рабочий день команды должен быть направлен на улучшение результатов: на рост продаж, на оптимизацию расходов и т. д. Бизнес-модель даже на этом этапе будет переделываться много раз в зависимости от новых условий, и это нормально.

Постарайтесь не распыляться. При первых успехах, либо при получении дополнительного финансирования у многих начинающих стартаперов начинает «кружиться голова». Это когда фокус смещается с развития вашего продукта или услуги на более приятные вещи, например, съем нового просторного офиса, расширение штата, привлечение дорогих специалистов и пр. В результате средства кончаются быстрее, чем компания успевает выйти на окупаемость.

Еще раз: концентрируйтесь на том, чего хочет клиент. В каждой точке контакта клиента с вашим бизнесом, будь то вывеска, сайт или реклама в соцсетях, старайтесь делать больше, чем делают ваши конкуренты. Этот принцип хорошо иллюстрирует следующий пример: если вы каждый день будете улучшать бизнес на 1% (то есть делать 101% от запланированного), к концу года вы увеличите его более чем в 37 раз. И наоборот, делая каждый день всего на 1% меньше (99% от возможного) — он умрет в течение года.

При росте команды важно определить и зафиксировать ключевые ценности — то, что действительно важно для вас, и что вы ни при каких обстоятельствах не будете нарушать. Это могут быть клиентоориентированность, прозрачность бизнеса, честность по отношению к клиентам и партнерам и т.д. Сделав это, вы будете уверены, что в любой проблемной ситуации все члены вашей команды будут четко знать, чем им руководствоваться в любой кризисной ситуации и как на нее реагировать. Особенно это касается сотрудников, у которых нет необходимого опыта для принятия решений.

Масштабирование

Большинство целей достигнуто, ваш проект узнаваем, а продукция или услуга пользуется стабильным спросом. Доходы компании постепенно растут, а значит, самое время локальный успех превратить в нечто большее.

Вообще-то, о масштабировании стоит задумываться уже на этапе выбора ниши. Будет ли куда развиваться через 5-10 лет? Не упретесь ли вы в потолок? В какие смежные отрасли можно двигаться?

Бытует мнение, что рынок переполнен и стартапам не стоит соваться в нишу, занятую крупными игроками. Я бы поспорил. У маленькой компании есть ряд преимуществ перед мастодонтами: гибкость, возможность быстро реагировать на изменения на рынке или инфоповоды, внедрять инновации. Стартапы могут позволить себе смелые эксперименты, событийный пиар, нестандартные решения. Все это становится большим преимуществом, особенно в условиях кризиса.

Отношения с партнерами

На начальном этапе вы и ваши партнеры полны надежд и готовы вкладываться в бизнес до последнего. Потом ситуация может измениться. Поэтому лучше обсудить все детали «на берегу», до запуска. Ключевые вопросы: кто за что отвечает, как будут решаться спорные моменты, как мы разделим прибыль, как мы выходим из бизнеса.

Если говорить о людях, с которым мы делаем бизнес, я считаю, на первом этапе можно и нужно привлекать друзей и знакомых. В начале надежность и общность ценностей пригодятся больше, чем профессионализм. Но с ростом бизнеса ваших компетенций может не хватить, и такое партнерство может начать тормозить бизнес. Важно не пропустить этот момент и вовремя нанять в команду профессионалов. Ну и, конечно, постоянно учиться самому, совершенствовать свои деловые качества, получать знания в области, которую вы выбрали.

В отношении стартапов риск «прогореть» есть всегда. Во многом именно поэтому интерес у общественности и инвесторов вызывают не только самые смелые и дерзкие бизнес-проекты, но и хорошо спланированные. Мне бы хотелось, чтобы в России было больше продуманных начинаний, которые будут перерастать в полноценные бизнесы. За ними будущее.