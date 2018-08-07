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Установлены налоговые льготы для российских офшоров на 2019 год
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Установлены налоговые льготы для российских офшоров на 2019 год 

Время бухгалтера 4 часа назад
В НК РФ появились две новых категории организаций:
международные компании (МК); международные холдинговые компании (МХК).
И те и другие регистрируются в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях». В течение первого месяца после регистрации они должны сообщить в ФНС о своем участии в других иностранных юрлицах.
Для получения специальных льготных ставок необходим статус МХК, который присвоят при соблюдении ряда условий:
иностранная организация, сменившая юрисдикцию на российскую была зарегистрирована до 01.01.2018; владельцы долей выше 15 процентов (контролирующие лица) не менялись с 01.01.2017; с момента регистрации в течение 15 дней компания представила в налоговую финотчетность в соответствии с МСФО, положительное аудиторское заключение по ней и полную информацию о контролирующих лицах, включая адреса и регномера в странах их постоянного местонахождения, а также данные об их косвенном участии в других МК. Формат взаимодействия пока произвольный позже его установит ФНС РФ.
Со следующего налогового периода МК и иностранных компании— резиденты РФ получат возможность принять к учету имущество после смены юрисдикции в специальном льготном порядке.
Совсем освободят от налогообложения следующие виды дохода МХК:
прибыль от контролируемых иностранных компаний; дивиденды от участия и выручка с продажи долей компаний, контролируемых больше года, кроме дохода от резидентов иностранных офшоров согласно перечню Минфина;
Дивиденды иностранных физлиц от участия МХК организационной формы ПАО в течение следующего десятилетия облагаются подоходным налогом по ставке 5 процентов.
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