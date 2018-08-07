Глав компаний с госучастием решили приравнять к чиновникам

Глав компаний с государственный участием хотят приравнять к должностным лицам. Это позволит привлечь их к наказанию за коррупцию. Текст законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство юстиции предложило расширить список должностных лиц, которые признаются должностными. Под законопроект попадут главы компаний, долями в которых прямо или косвенно владеет государство.

«В перечень предлагается включить лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, долями в уставном капитале которых прямо или косвенно (через одно или несколько юридических лиц) владеет Российская Федерация или субъект Российской Федерации», — говорится в характеристике к законопроекту.

Таким образом, оказавшиеся в перечне главы компаний попадут под действие главы 30 УК, которая сейчас предусматривает наказание по статьям о злоупотреблении полномочиями и их превышении, нецелевом расходовании средств, взяточничестве, посредничестве при мошенничестве, подлоге, халатности.

Действующая редакция законопроекта, созданная в 1996 году, не предусматривала многие формы участия государства в коммерческих организациях.