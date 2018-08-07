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Сталепроизводители РФ инициировали расследование в отношении импорта металлопроката в ЕАЭС
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Сталепроизводители РФ инициировали расследование в отношении импорта металлопроката в ЕАЭС 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат и металлургическая компания «Северсталь» обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой инициировать специальное защитное расследование в отношении некоторых видов металлопроката, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Согласно заявлению сталепроизводителей, объемы импорта горячекатаного проката, холоднокатаного проката и проката с покрытием в ЕЭАС возросли в связи с перепроизводством стали в мире и в результате применения специальных защитных и антидемпинговых мер в отношении стальной продукции в США, ЕС и Турции в 2015-2017 годах.
Избыток производственных мощностей, спровоцировавший перепроизводство стали и рост поставок металлопродукции на мировые рынки, а также введение США 25%-ной пошлины на сталь привело и может привести в дальнейшем «к перераспределению импортных потоков металлопродукции на мировом рынке, в том числе рынке Союза (ЕАЭС)» и негативно повлиять на финансово-экономическое состояние предприятий — заявителей, отмечается в заявлении.
Датой начала расследования определен день публикации уведомления на сайте ЕАЭС — 7 августа.
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