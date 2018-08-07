Сталепроизводители РФ инициировали расследование в отношении импорта металлопроката в ЕАЭС

Согласно заявлению сталепроизводителей, объемы импорта горячекатаного проката, холоднокатаного проката и проката с покрытием в ЕЭАС возросли в связи с перепроизводством стали в мире и в результате применения специальных защитных и антидемпинговых мер в отношении стальной продукции в США, ЕС и Турции в 2015-2017 годах.

Избыток производственных мощностей, спровоцировавший перепроизводство стали и рост поставок металлопродукции на мировые рынки, а также введение США 25%-ной пошлины на сталь привело и может привести в дальнейшем «к перераспределению импортных потоков металлопродукции на мировом рынке, в том числе рынке Союза (ЕАЭС)» и негативно повлиять на финансово-экономическое состояние предприятий — заявителей, отмечается в заявлении.

Датой начала расследования определен день публикации уведомления на сайте ЕАЭС — 7 августа.