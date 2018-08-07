«РГ» публикует документ, уточняющий полномочия нотариусов

Зарегистрируют дачу или квартиру всего за сутки, и это не будет стоить гражданину ни копейки. С начала следующего года любая сделка с долями в недвижимости станет в обязательном порядке проходить через нотариуса. Это защитит собственников и помешает мошенникам.

Все эти новшества нотариата прописаны в законе, который публикует "Российская газета"

Документ вносит изменения в несколько статей закона о нотариате. Закон облегчит в первую очередь жизнь не столько нотариусам, сколько нам — собственникам квартир, дач и соток.

Подписанный президентом страны на прошлой неделе закон, по словам самих нотариусов, вносит серьезные изменения в их работу по всей стране, причем как государственных нотариусов, так и частных. Скажем сразу — большая часть новшеств связана с развитием «электронного нотариата».

Так какие изменения нас ждут в ближайшем будущем?

Первое — это быстрая регистрация прав в Росреестре по удостоверяемой нотариусом сделке с недвижимостью. Услуга будет бесплатной, так как будет входить в состав единого нотариального действия. Новшество заработает с 1 января 2019 года.

Второе — усилится защита граждан при сделках с долями в недвижимости. То есть вводится обязательная нотариальная форма при совершении таких сделок по ипотеке.

Мгновенная и бесплатная регистрация недвижимости граждан задушит теневой рынок посредников

Третье — появляется упрощенная практика создания удостоверенных электронных документов. Их теперь можно легко подписать простой электронной подписью в присутствии нотариуса.

А он уже своей подписью удостоверит электронный документ и придаст ему юридическую силу.

Четвертое — создаются единые стандарты для приема граждан и удобное «единое информационное пространство нотариата».

Пятое — регулируются принципы оплаты за оказание услуг правового и технического характера. Уточняется перечень этих услуг. Это должно ликвидировать спорные моменты в денежной сфере — за что платить, а за что — нет.

Шестое — уточняются отдельные детали, касающиеся обработки и исключения информации из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

Теперь о главных моментах всего перечисленного.

Самое важное из нового в законе — обязанность нотариуса в течение одного рабочего дня передать в Росреестр в электронном виде сведения о сделке с недвижимостью, которую он удостоверил. Если это невозможно по причинам, независящим от нотариуса, сведения должны быть поданы в бумажном виде в Росреестр в течение двух рабочих дней. Нотариусы говорят, что помимо очевидных преимуществ для продавцов и покупателей квартир или любой другой недвижимости, мгновенная и бесплатная регистрация задушит теневой рынок посредников.

Надо упомянуть о деталях другого важного новшества — сделках с долями. Обязательному удостоверению нотариуса подлежат договоры ипотеки, где речь идет о долях в недвижимости. Существовавшая ныне простая письменная форма продажи долей породила целый «пласт» криминальной специализации — «квартирное рейдерство». Это когда бандиты скупали пару квадратных метров и выживали хозяев остальной части квартиры. Теперь нотариус все проверит и будет отвечать за сделку.

"Электронный нотариат" расширяется. Сейчас гражданину для создания электронного документа необходимо иметь личную квалифицированную электронную подпись. Те, кто сталкивался с подобным, знает — это занимает время и стоит денег. Плюс необходимость разобраться в механизме таких действий. Теперь надо будет просто зайти к нотариусу. И уже сам нотариус удостоверит гражданину электронный документ.

Нотариусы утверждают — возможность удостоверения нотариусом равнозначности электронного и бумажного документов совершает революционные изменения в гражданском обороте, весь масштаб которых станет виден спустя определенное время.

Теперь о новых и единых стандартах работы нотариальной конторы и обязанностей нотариуса.

Вводится удостоверение нотариуса. Недавно законом была отменена лицензия на право осуществления нотариальной деятельности. Вместо нее появился реестр нотариусов и «лиц, сдавших квалификационный экзамен». Его ведет министерство юстиции

Проверить, находится ли нотариус в этом реестре — легко. Достаточно зайти на сайт минюста или на сайт Федеральной нотариальной палаты.

Но бумага — подтверждение статуса нотариуса все еще востребована. Например, для выездов нотариуса в СИЗО . Так что новый закон вводит удостоверение нотариуса. Его будет выдавать Федеральная нотариальная палата по правилам, установленным минюстом вместе с нотариальной палатой.

В законе уточнены обязанности нотариуса по содержанию нотариальной конторы. Нотариус работает на принципах самофинансирования. Для труднодоступных и малонаселенных районов страны, которых у нас немало, работа нотариуса по принципу самофинансирования невозможна, Федеральная нотариальная палата ведет в таких регионах программу поддержки. Это разные способы оказания материальной помощи, включая прямое субсидирование. То есть нотариат за эту программу платит из своего кармана.

И наконец последнее. Новым законом регулируется вопрос по исключению сведений из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества — если, к примеру, банк вовремя не направил информацию о необходимости исключить такие сведения. Теперь нотариус получил право убрать сведения из Реестра на основании судебного решения. Раньше такие проблемы имели место, теперь же гражданам и бизнесу будет удобно решить вопрос в случае, если залогодержатель не исполнил свои обязанности по исключению сведений из реестра.

Прямая речь

— Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ для подачи документов на регистрацию прав на недвижимость либо пользоваться услугами каких-то посредников, предлагающих «ускорить» регистрацию. Таким образом, повышается скорость совершения сделки и удобство нотариальных процедур, поскольку нотариус будет оказывать услугу в режиме «одного окна». Закон также уточняет перечень услуг, которые входят в понятие «услуги правового и технического характера», с учетом того, что оплата таких услуг стала на сегодняшний день фактически регулятором реальной стоимости нотариального действия.

Нотариус не получает средств государственного бюджета. Самостоятельно оплачивает аренду помещения, зарплату сотрудников, обеспечивает контору техническими средствами, оплачивает налоги и несет другие расходы. Законом устанавливается, что услуги правового и технического характера включают в себя правовой анализ представленных документов, полученной информации, консультирование, осуществление обязанностей и полномочий в связи с совершением нотариальных действий, изготовление документов, копий, скан-образов документов, техническое обеспечение хранения документов или депонированного имущества, в том числе денежных сумм.