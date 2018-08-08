Правительство Тюменской области создаст в Югре и на Ямале офисы по продвижению продукции региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор в ходе визита в Ялуторовск рассказал о перспективах проекта по созданию в автономных округах специализированных офисов, которые будут отвечать за продвижение тюменской продукции на продовольственные рынки Югры и Ямала. Он подчеркнул, что предприниматели Ялуторовска должны быть в числе первых, кто таким образом будет продвигать свои товары для северян.

«Безусловно, ялуторовские компании должны принять участие в этом проекте. Предприятия района занимают 21% в общем объеме переработки сельхозпродукции. Это означает, что они должны быть флагманами в части продвижения наших товаров на рынки северных округов. Пока мы только прорабатываем концепцию создания таких офисов. При этом четко понимаем смысл и задачу, которые они будут решать. Крупные компании могут заниматься продвижением самостоятельно, договариваться с федеральными сетями и даже инвестировать в собственное развитие на местах. А вот небольшие производители нуждаются в координации усилий», — рассказал Александр Моор.

По мнению главы региона, для поддержки малых и средних предприятий нужна единая политика в продвижении и маркетинге.

«Это могут быть совместные акции, которые повышали бы узнаваемость нашей продукции среди покупателей на севере. Там и сейчас неплохо знают наших производителей. Но мы должны существенно расширить и ассортимент и объемы продаж. Не стоит ждать, когда каждый производитель начнет самостоятельно двигать свою продукцию, это может занять слишком много времени. Поэтому мы планируем помочь им, создав единый канал продвижения. Заниматься этим будут специалисты, которые знают толк в выводе продукции на новые рынки. Не могу сейчас сказать, когда эти офисы начнут работу в округах, но в 2019 году мы намерены активно развернем эту работу», — заверил Александр Моор.

Напомним, в ходе визита в Ялуторовск временно исполняющий обязанности губернатора познакомился с реализацией инвестиционного проекта курганской компании «Долматово», которая запустила в Тюменской области кондитерскую фабрику «Кураж». На Ялуторовском предприятии запущены восемь линий по производству печенья, вафель, карамели и других видов изделий. Продукция компании поставляется не только на рынки российских регионов, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья, такие как Казахстан, Монголия, Германия и США.