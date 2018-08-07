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В зелёном массиве Калининграда возле питьевых озёр хотят построить семь девятиэтажек
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В зелёном массиве Калининграда возле питьевых озёр хотят построить семь девятиэтажек 

Клопс.Ru 4 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В микрорайоне Космодемьянского, неподалёку от питьевых озёр, построят семь многоэтажных жилых домов. Разрешение опубликовано на официальном сайте регионального Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию.
Согласно документу, на участке на улице Новгородской площадью в 45 000 кв. м появятся девятиэтажные дома. Застройщиком выступает АО «Стройинвест», которое входит в ЗАО «Холдинг Калининградстройинвест», принадлежащее депутату горсовета Калининграда Валерию Макарову (согласно данным онлайн-сервиса «Контур. Фокус»). Общая площадь жилого комплекса — около 110 000 кв. м. Все здания планируют возвести до 7 июня 2025 года.
Жители микрорайона говорят, что на месте будущей стройки стоит лес. Их слова подтверждают и снимки с панорам Google и «Яндекс. Карт». В администрации Калининграда застройщику разрешили вырубить только молодые растения диаметром до 8 см — так называемый самосев.
В мэрии сообщили, что документы на вырубку крупных деревьев в строительных целях не оформлялись, но если застройщик запросит подобное разрешение, то по закону обязан будет высадить новые.
"Компенсационное озеленение является обязательным условием выдачи порубочного билета в случаях осуществления капитального строительства", — говорится в сообщении администрации Калининграда в ответ на информационный запрос «Клопс».
В строительной компании уточнили: для строительства семи многоэтажек деревья действительно придётся срубить.
"Сейчас мы собираемся получить порубочный билет. Когда получим документ, будет разработан проект компенсационного озеленения. Скорее всего, новые растения появятся в том же месте", — сообщили корреспонденту «Клопс» в АО «Стройинвест».
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