Приказ Минсвязи о требованиях к оборудованию в рамках «закона Яровой» получил отрицательное заключение ОРВ

Минэкономразвития дало отрицательное заключение по итогам оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проекта приказа Минсвязи о требованиях к оборудованию и программно-техническим средствам, которые компании связи будут использовать для реализации «закона Яровой». В документе недостаточно обоснован выбранный способ решения проблемы, полагают в министерстве. Кроме того, проект приказа вводит ряд избыточных обязанностей и запретов для физических и юрлиц. Ранее с критикой разработанного в Минсвязи документа выступал Экспертный совет при правительстве РФ . Позиция экспертов учтена при подготовке заключения ОРВ.

Дополнительные публичные консультации с уполномоченным при президенте РФ ‎по защите прав предпринимателей в сфере интернета, рабочей группой«Связь и ИТ» Экспертного совета при правительстве РФ, Российской ассоциацией электронных коммуникаций, « Деловой Россией » и АО «АСВТ» и совещание с представителями интернет-отрасли выявили целый ряд концептуальных замечаний к документу. В проекте приказа, в частности, выявлены противоречия действующему законодательству. Кроме того, прописанные в документе объёмы финансовых ресурсов, которые нужны для покупки оборудования и программно-технических средств, слишком велики. Более того, оборудование, которое соответствовало бы требованиям, зафиксированным в документе, сейчас просто отсутствует. Требования, которые предъявляются к программно-аппаратным средствам, трудновыполнимы на практике.

Минэкономразвития разделяет озабоченность представителей ИТ-отрасли и рекомендует Минсвязи дополнительно проработать замечания и предложенияучастников публичного обсуждения и учесть их при доработке проекта акта.

На основе проведённой оценки регулирующего воздействия проекта акта Минэкономразвития России сделан вывод об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования. Кроме того, сделан вывод о наличии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», — говорится в заключении ОРВ.

В Минэкономразвития согласны с замечанием Экспертного совета при правительстве о том, что проект приказа противоречит законодательству об оперативно-розыскной деятельности и фактически делает информационные системы интернет-компаний частью системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). В таком случае интернет-компании обязаны будут получать специальную лицензию. Минэкономразвития рекомендовало Минсвязи внести в документ уточняющие нормы, которые устранили бы эти противоречия.

Минэкономразвития также рекомендовало провести оценкувсех расходов, которые повлечёт для интернет-компанийисполнение приказа Минсвязи. По расчётам представителей интернет-отрасли, только для двух крупнейшихорганизаторов распространения информации — компаний «Яндекс» Mail.ru — единовременные затраты на необходимое оборудование составят порядка 8,8 млрд рублей. Это значительно превышает оценки, озвученные Минсвязи. В Экспертном совете при правительстве ранеетакже предупреждали, что интернет-компании, являющиеся организаторами распространения информации, понесут миллиардные издержки из-за «закона Яровой».

Учитывая, что проект приказа в текущей редакции может существенно затруднить достижение целей национального инновационного развития, Минэкономразвития рекомендует Минсвязи доработать концепцию документа, основываясь на более гибком и риск-ориентированном подходе.