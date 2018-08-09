Инвесторы из Китая рассматривают ОЭЗ «Дубна» в качестве площадки для своего производства

Представители китайской компании по производству медицинских имплантатов Double Medical Technology Inc. заинтересовались особой экономической зоной технико-внедренческого типа «Дубна» (ОЭЗ ТВТ «Дубна») в качестве локализации своего нового производства, говорится в сообщении пресс-службы АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“.

»Особую экономическую зону «Дубна» посетили представители компании Double Medical Technology Inc. — одного из ведущих производителей травматологической продукции в Китае. Потенциальные инвесторы из КНР рассматривают подмосковную территорию в качестве площадки для локализации своего нового производства», — говорится в сообщении.

Double Medical Technology Inc. занимается производством медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, — имплантатов для травматологии, ортопедии и артроскопии.

«Дубна» — четвертая по счету российская ОЭЗ, с которой знакомятся представители Double Medical Technology Inc. Они уже посетили Зеленоград, Томск и Анжеро-Судженск в Кемеровской области. Компания планирует организовать на территории одной из этих ОЭЗ совместное с российской компанией предприятие.

Начальник отдела по привлечению резидентов АО «ОЭЗ „Дубна“ Денис Иванов рассказал участникам делегации об инфраструктуре, предоставляемых компаниям мощностях и льготах, о процедуре свободной таможенной зоны, а также о проектах действующих резидентов биомедицинского кластера и ответил на вопросы гостей.

»Я бы отметил, что «Дубна» — одна из самых развитых ОЭЗ, с которыми мы познакомились. Нас устраивает логистика, то, что в городе завершается строительство моста, а в особой экономической зоне в этом году планируется закончить строительство инновационно-технологического центра, площади которого можно будет взять в аренду», — сказал коммерческий директор Double Medical Technology Inc. Чжан Сигуй.

Чжан Сигуй также отметил, что представителям компании остается только сделать сравнительную характеристику по предоставляемым условиям, налоговым и иным льготам, преференциям, понять будущие мощности, количество работников и просчитать, насколько выгодно будет разместить производство на той или иной территории.

«Дубна» нас очень впечатлила!» — заключил он.

В настоящее время статус резидента ОЭЗ «Дубна» имеют 144 компании, большинство из которых выпускают продукцию, не имеющую как отечественных, так и зарубежных аналогов. Разработки ведутся в области информационных, био— и медицинских, нано— и ядерно-физических технологий, композитных материалов и других.