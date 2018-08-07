­Потери подписчиков операторов платного ТВ в США растут

По последнему Multiscreen Index от Informitv Топ-10 провайдеров платного ТВ США зафиксировали во втором квартале совокупные потери в 358 тыс. подписчиков, и лишь их часть получили от своих материнских компаний и кабельных операторов ОТТ-сервисы DirecTV Now и Sling TV.

Согласно последнему выпуску Index, DirecTV потерял 280 тыс. подписчиков спутникового ТВ, в прошлом квартале эта цифра составила 188 тыс., и 156 тыс. во втором квартале прошлого года, при этом его база упала чуть ниже 20 млн клиентов. Dish Networks тем временем потеряли 192 тыс. подписчиков спутникового ТВ, а в прошлом квартале 185 тыс. Тем не менее по сравнению со вторым кварталом, когда показатель составил 196 тыс. клиентов, ситуация улучшилась.

ОТТ ТВ-сервис DirecTV Now набрал наибольшее число новых пользователей — 325 тыс., таким образом на конец квартала общее число подписчиков сервиса составило 1,74 млн человек. Sling TV от Dish прибавил 41 тыс. и по состоянию на конец июня совокупная абонентская база насчитывала 1,74 млн, опережая кабельного оператора Optimum, принадлежащего Altice USA.

Среди больших кабельных операторов Comcast потерял 136 тыс. клиентов кабельного ТВ, (падение продолжается пятый квартал подряд), годовые потери составили 410 тыс. подписчиков, абонентская база сократилась до 21,07 млн человек, тогда как Charter Spectrum кое-как улучшил результат, потеряв всего 73 тыс., по сравнению с 121 тыс. в предыдущем квартале и 234 тыс. во втором квартале прошлого года.

Altice USA также улучшил ситуацию, заняв место между Optimum и Suddenlink с 24 тыс. потерь, в прошлом квартале показатель составил 30 тыс., а год назад — 37 тыс.

Среди телеком ТВ-операторов Verizon Fios лишился 37 тыс. клиентов, а U-Verse от AT&T — приобрел 24 тыс., совокупно у них на 1,24 млн подписчиков меньше, чем два года назад.

Топ-10 игроков сейчас имеют 83,56 млн абонентов, что составляет чуть меньше 70% домохозяйств. Сюда не входит Cox Communications, который не раскрывает данных и числе абонентов.

«Спутниковые ТВ сервисы потеряли больше подписчиков, чем набрали соответствующие им альтернативные онлайн-сервисы», — говорит Уильям Купер, редактор Multiscreen Index, — «Кабельные компании немного сократили темп снижения числа абонентов, но рынок характеризуется скорее медленным снижением, чем резким сокращением».

ИСТОЧНИК: Digital TV News