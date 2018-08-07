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На предпроектные работы по созданию платной трассы Краснодар-Абинск-Кабардинка выделят 150 млн рублей
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На предпроектные работы по созданию платной трассы Краснодар-Абинск-Кабардинка выделят 150 млн рублей 

Деловая газета. Юг 3 часа назад
Фото: Деловая газета.Юг
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» объявила тендер на проведение комплекса предпроектных работ по созданию скоростной платной автомобильной дороги «Краснодар-Абинск-Кабардинка». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Начальная максимальная стоимость закупки составляет 150 млн рублей. Исполнителю предстоит разработать транспортную модель, подготовить комплексную организационно-правовую и финансово-экономическую концепцию проекта проработать варианты маршрута, включая сопоставительный анализ экономических, финансовых и транспортно-логистических преимуществ каждого из их, проанализировать все риски, а также представить независимое заключение обоснованности выбранных финансовых и организационно-правовых параметров концепции и рекомендаций по оптимизации предложенных в концепции решений.
Как сообщается в материалах закупки, автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка предусмотрена транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года.
«Реализация проекта строительства автомобильной дороги Краснодар-Абинск-Кабардинка с возможным продолжением в направлении Транспортного перехода через Керченский пролив будет способствовать успешной интеграции Крыма в экономическое пространство России, а также обеспечит устойчивую связь Новороссийского транспортного узла с административным центром Краснодарского края и опорной сетью автомобильных дорог Южного федерального округа», — отмечается в материалах закупки.
Предполагается, что выполнение комплекса предпроектных работ позволит оценить экономическую целесообразность реализации проекта, в том числе в отношении продолжения в направлении транспортного перехода через Керченский пролив, а также определить наиболее эффективную финансовую схему его реализации на базе государственно-частного партнерства и оптимальные источники финансирования.
Обсуждение строительства дороги ведется с 2006 года.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», к реализации проекта планировалось приступить в 2011 году, но помещал финансовый кризис. В 2014 году власти Краснодарского края и ГК «Автодор» на инвестиционном форуме в Сочи заключили соглашение о строительстве дороги. Тогда было объявлено, что трасса будет построена к 2020 году.
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